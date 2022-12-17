Новый ракетный полк «Авангард» поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области

Минобороны РФ поставило на боевое дежурство новый полк со стратегическим гиперзвуковым комплексом «Авангард» в Ясненское ракетное соединение в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении ведомства ко Дню Ракетных войск стратегического назначения.

«В преддверии Дня РВСН в Тверской области, в Бологовском ракетном соединении, на боевое дежурство заступил ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", а сегодня настоящим подарком к профессиональному празднику стало заступление очередного полка, оснащенного ракетным комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении»,— говорится в сообщении Минобороны, которое поступило в «Ъ».

Командующий РВСН Сергей Каракаев ранее на этой неделе анонсировал, что полк с комплексом «Авангард» заступит на боевое дежурство 17 декабря.

«Авангард» оснащен управляемым гиперзвуковым боевым блоком, который запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты. Способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости до 27 Махов (порядка 32 тыс. км/ч). Ожидается, что до конца 2022 года на современные комплексы, в том числе «Авангард», будет переведено 86% ракетных войск.

Леонид Уварчев