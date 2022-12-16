Полк ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство 17 декабря

В Оренбургской области завтра, 17 декабря, заступит на боевое дежурство полк, оснащенный ракетным комплексом «Авангард». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В День РВСН настоящим подарком к профессиональному празднику станет заступление очередного полка, оснащенного ракетным комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении»,— рассказал он в интервью выпускаемой Минобороны газете «Красная звезда» (.pdf).

«Авангард» оснащен управляемым гиперзвуковым боевым блоком, который запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты. Способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости до 27 Махов (порядка 32 тыс. км/ч). Господин Каракаев говорил, что до конца 2022 года на современные комплексы, в том числе «Авангард», будут переведены 86% ракетных войск.

Лаура Кеффер