Старшеклассники Пскова уходят на удаленку из-за гриппа

Старшеклассники в Пскове с 19 по 25 декабря (последний учебный день в году) будут заниматься удаленно. Это связано с эпидемией ОРВИ и гриппа, сообщается на официальном портале Псковской области в Telegram.

Младшие классы, то есть с первого по четвертый, будут заниматься в режиме дежурных групп без объединения учащихся в одних классах. Это значит, что ходить в школу могут те, кого нельзя оставить дома. Все учреждения дополнительного образования Пскова также не будут проводить очные занятия.

При этом остальные муниципалитеты региона пока продолжат очное обучение. Условием для перехода на дистант будет отсутствие более 20% учеников класса при условии, что они заболели именно гриппом или ОРВИ.

Власти также дали общеобразовательным учреждениям рекомендации не проводить мероприятия, в том числе праздничные, в закрытых помещениях.

Три дня назад, 13 декабря, сообщалось, что в Пскове из-за заболеваемости на карантин закрыли 50 классов.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург