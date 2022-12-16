Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: французские футболисты простудились перед финалом ЧМ в Катаре

Ибраим Конате и Рафаэль Варан, защитники футбольной сборной Франции, за два дня до финала чемпионата мира в Катаре заболели ОРВИ. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источники, которые поясняют, что состояние здоровья спортсменов беспокойства не вызывает.

«Дайо Упамекано и Адриан Рабьо пропустили игру против Марокко. Если защитник занимал место на скамейке запасных, то полузащитник на время матча оставался в гостинице»,— описываются в материале издания другие случаи заболевания французских футболистов за последние дни. Признаки недомогания также наблюдаются у полузащитника Кингсли Комана.

Нападающий сборной Усман Дембеле в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал, что у Упамекано и Рабьо «немного заболели животы», из-за чего он приготовил им имбирно-медовый чай, благотворно повлиявший на состояние спортсменов.

18 декабря состоится матч финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Франции и Аргентины. Он начнется в 18:00 мск.

Подробнее о финале турнира — в материале «Ъ» «Игра миров».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...