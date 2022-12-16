СМИ: французские футболисты простудились перед финалом ЧМ в Катаре

Ибраим Конате и Рафаэль Варан, защитники футбольной сборной Франции, за два дня до финала чемпионата мира в Катаре заболели ОРВИ. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источники, которые поясняют, что состояние здоровья спортсменов беспокойства не вызывает.

«Дайо Упамекано и Адриан Рабьо пропустили игру против Марокко. Если защитник занимал место на скамейке запасных, то полузащитник на время матча оставался в гостинице»,— описываются в материале издания другие случаи заболевания французских футболистов за последние дни. Признаки недомогания также наблюдаются у полузащитника Кингсли Комана.

Нападающий сборной Усман Дембеле в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал, что у Упамекано и Рабьо «немного заболели животы», из-за чего он приготовил им имбирно-медовый чай, благотворно повлиявший на состояние спортсменов.

18 декабря состоится матч финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Франции и Аргентины. Он начнется в 18:00 мск.

Подробнее о финале турнира — в материале «Ъ» «Игра миров».

Андрей Сапожников