Игра миров

Финал катарского чемпионата мира, в котором оппонентами аргентинцев, разгромивших во вторник — 3:0 — хорватов, станут одолевшие — 2:0 — марокканцев в среду французы, будет продолжением, может быть, самого интересного футбольного противостояния. Это противостояние двух остающихся главными в важнейшей игре человечества регионов — Европы и Южной Америки, в котором каждый из участников может считать себя лидером.
В финале чемпионата мира сборные из Европы и Южной Америки встречались в 2014 году. Тогда сборная Аргентины, ведомая, как и сейчас, Лионелем Месси (№10), проиграла команде Германии — 0:1
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Победа, одержанная сборной Франции во втором полуфинале катарского чемпионата, испортила довольно любопытный сюжет. Отчаянно сопротивлявшиеся, но все-таки уступившие ей марокканцы могли стать первой командой в финале мирового первенства, представляющей ту огромную по размерам, по численности населения долю планеты, к которой с футбольной точки зрения идеально подходит определение «остальной мир». Зато эта победа придала актуальности другому сюжету, куда более масштабному.
Все дело в том, что генеральной линией, что ли, всей истории футбола — по крайней мере если проводить ее через важнейшее для него соревнование, рождающее или закрепляющее основные футбольные тренды, наделяющее особым статусом лучших игроков и лучших тренеров,— является вечное соперничество всего двух регионов, Европы и Южной Америки. Оно длится если не с момента создания современных футбольных правил, то точно с того момента, когда на свет появились чемпионаты мира, то есть с 1930 года. И на протяжении всех этих семи десятилетий с гаком Европа и Южная Америка отчаянно дрались за право называться самой футбольной частью света, вплотную к себе не подпуская никого — ни североамериканские, ни азиатские, ни африканские команды, не говоря уже о представителях Океании. В этом смысле мировое первенство как было, так и остается закрытым клубом.
Нынешнее — 22-е по счету. И в финалах всех, что ему предшествовали, играли исключительно европейские и южноамериканские сборные. Европа в этом противостоянии двух футбольных вселенных сейчас формально ведет: у нее 12 чемпионских титулов (по четыре у немцев и итальянцев, два у французов, по одному у англичан и испанцев) против девяти южноамериканских (пять у бразильцев, по два у аргентинцев и уругвайцев). Причем вперед она вырвалась только в нынешнем веке.
После того как в 2002 году бразильцы выставили на японско-корейский чемпионат мира шикарную сборную, с которой, как выяснилось, напрасно сравнивали ту, что Бразилия отправила в Катар, золото неизменно доставалось европейцам. Более того, на четырех следующих чемпионатах сборная южноамериканская лишь однажды добралась до финала. Это был чемпионат мира 2014 года, который в конце ноября, после того как аргентинцы неожиданно уступили саудовцам на старте группового этапа катарского первенства, тянуло считать последним реальным шансом Лионеля Месси пополнить личную коллекцию призов призом наиболее ценным. Восемь лет назад в Бразилии сборная Аргентины с находившимся тогда в возрасте расцвета Месси была рядышком с ним, но в овертайме финального матча пропустила гол от немца Марио Гётце. А так за золото друг с другом бились только европейские команды: в 2006 году итальянцы одолели французов, в 2010-м — испанцы голландцев, а в 2018-м сборная Франции справилась в заключительной встрече проходившего в России состязания с хорватами.
На эту тему какой-нибудь ценитель научного похода даже к настолько загадочной и тонкой субстанции, как футбол, мог бы, видимо, написать целое большое исследование, обратив, например, внимание на такой нюанс. Рывок Европы состоялся вскоре после того, как долго существовавшие в более или менее отдельных галактиках передовые футбольные школы вошли в такой контакт, что стилистические границы между ними практически стерлись. Сегодня трудно представить, чтобы в число ведущих игроков топовой южноамериканской сборной попал игрок, не выступающий (или как минимум раньше не выступавший) за клуб из «большой европейской пятерки». А Месси — так и вовсе воспитанник академии «Барселоны».
Но, описывая расклад в региональном противостоянии, можно использовать и другой критерий. 11 из 21 финала чемпионатов мира (см. справку) сталкивали лбами сборные из одной и той же конфедерации. Финалы «южноамериканские» относятся к уже далекому прошлому. Оба принесли успех сборной Уругвая. На первом чемпионате мира она выиграла золото, расправившись дома с аргентинцами, а на четвертом — в гостях с бразильцами (формально это был, правда, матч в финальной группе, но по факту — именно финал из финалов, который до сих пор считается чуть ли не острейшей спортивной болью Бразилии). Решающих матчей с участием двух европейских команд было гораздо больше — девять. Но вот в десяти наиболее интересных, «смешанных» финалах превосходство Южной Америки, невзирая на аргентинскую осечку в 2014 году, по-прежнему огромно: семь побед против трех у Европы. При этом «отрыть счет» той удалось с шестой попытки. В пяти первых «межрегиональных» финальных схватках верх брали южноамериканцы. Сначала бразильцы в 1958, 1962 и 1970 годах разобрались со сборными Швеции, Чехословакии и Италии. Затем эстафету у них перехватили соседи: в 1978 году перед аргентинцами не устояли голландцы, а в 1986-м — немцы. На аргентинской команде серия и оборвалась. В 1990-м она снова дотянула до финала чемпионата мира, но теперь сильнее были немцы, которых отчего-то судьба сводила с аргентинцами слишком часто.
У сборной Франции тоже есть в послужном списке финальный матч чемпионата мира с южноамериканской командой. В 1998 году на домашнем турнире, еще не имея титулов победительницы мировых первенств, она сошлась в нем с бразильцами, за четыре года до этого завоевавшими золото в США, и разгромила их, котируясь гораздо ниже, со счетом 3:0. Впрочем, 14 лет назад расклад перед парижским финалом был совершенно иным, нежели перед финалом катарским. Сейчас котировки на соперников примерно равные, а в роли действующего обладателя бесценного звания на поле стадиона Lusail выйдут как раз французы.
Десять финалов чемпионатов мира в формате «Европа против Южной Америки»
1958 год. Бразилия—Швеция 5:2
На шведский чемпионат мира Бразилия отправила переформатированную после осечки на предыдущем первенстве сборную, в которую влилась целая группа юных игроков, оказавшихся невероятно талантливыми. А самый талантливый из них стал героем финального матча против хозяев чемпионата. Он начался с пропущенного бразильцами гола, но уже к перерыву они вели в счете. А после него слово взял 17-летний форвард бразильской команды Пеле. Он забил гол, вошедший в историю. Получивший мяч в штрафной бразильский дебютант, жонглируя им, одурачил нескольких шведских защитников, а потом нанес сокрушительный по силе и точности удар, добивший соперников.
1962 год. Бразилия—Чехословакия 3:1
На чемпионате мира в Чили бразильцы выглядели фаворитами, но в решающем его матче, как считалось, встретились с чрезвычайно неудобным соперником. Чехословацкая команда на групповом этапе смогла сдержать невероятную по мощи бразильскую атаку, добыв нулевую ничью, а еще в том матче лишила ее главного оружия: полученная травма не позволила Пеле продолжить выступления на турнире, превратив в лидера сборной Бразилии Гарринчу. Впрочем, неудобство оказалось мнимым. Бразильцы снова пропустили быстрый гол, но потом, доминируя и без Пеле, в ответ на него забили три.
1970 год. Бразилия—Италия 4:1
Очень популярна точка зрения, что именно на мировом первенстве в Мексике выступала лучшая футбольная команда всех времен. Дело не столько в показателях бразильцев — шесть побед в шести матчах, сколько в их игре. Она смотрелась абсолютно гармоничной, практически совершенной, поскольку была построена на феноменальном взаимопонимании звездных игроков вроде Жерсона, Жаирзинью, Тостао, Карлоса Алберту, которых в единое целое связывал взявший на себя функции скорее плеймейкера, чем форварда Пеле, так до сих пор и остающийся единственным футболистом, в чьем послужном списке есть три титула чемпиона мира. Роскошная сборная Бразилии была на голову сильнее всех попадавшихся ей на пути конкурентов, в том числе доставшихся в финале итальянцев. Те оказывали сопротивление футбольному эталону лишь в первом тайме, а второй стал яркой демонстрацией исключительности бразильского стиля.
1978 год. Аргентина—Нидерланды 3:1
Сборная Аргентины свой первый титул завоевала на домашнем первенстве, завершившемся полным драматизма финалом с недавними футбольными трендсеттерами голландцами, за которых отказался выступать прежний лидер Йохан Кройф. Страсти накалились еще до матча. Голландцы обвиняли аргентинцев в том, что они намеренно, чтобы сбить соперника с ритма, затягивают, засидевшись в раздевалке, начало игры. Аргентинцы требовали запретить выходить на поле голландскому футболисту Рене ван де Керкхофу — из-за гипсовой лонгетки на руке. Встреча все же состоялась и вышла безумно интересной по сюжету. Аргентинец Марио Кемпес, нежданный герой турнира, открыл счет, забив свой пятый гол на первенстве. Дирк Наннинга сравнял его в концовке основного времени. А успех сборной Аргентины принесла поразительная везучесть Кемпеса. Решающий гол в овертайме он забил после целой серии удивительных рикошетов.
1986 год. Аргентина—Германия 3:2
Новый титул аргентинцам принес матч, сценарий которого тоже был лихо закручен. После того как в начале второго тайма аргентинская команда повела со счетом 2:0, интрига казалась убитой. Но немцы в концовке вдруг встрепенулись и счет сравняли. Победу сборной Аргентины принес гений Диего Марадоны, чье величие то первенство подчеркнуло идеально. На последних минутах в контратаке он вместо напрашивавшегося паса Хорхе Вальдано отдал передачу другому форварду — Хорхе Бурручаге, оставив в дураках немецких защитников.
1990 год. Германия—Аргентина 1:0
Через четыре года в Италии сборная Аргентины представляла собой, несмотря на присутствие Диего Марадоны, лишь жалкое подобие «золотой» команды, но умудрилась доползти до второго подряд столкновения в финале с теперь, наоборот, могучими немцами. Матч получился скучным, а фаворитам золотую медаль гарантировал спорный пенальти за несколько минут до свистка об окончании основного времени.
1994 год. Бразилия—Италия 0:0 (серия пенальти — 4:2)
Еще одна жутко скучная решающая игра чемпионата мира. Финал первенства, проходившего в США, просто кричал о том, что хочет закончиться нулевой ничьей, к ней и вырулил. А серия пенальти запомнилась прежде всего уничтожившим надежды сборной Италии промахом ее лидера Роберто Баджо, отправившего мяч над перекладиной.
1998 год. Франция—Бразилия 3:0
Самый, возможно, парадоксальный финал в истории чемпионатов мира. Сборная Бразилии перед ним котировалась гораздо выше хозяев-французов, но в самом матче не была похожа на себя. А позже стало известно, что накануне игры лидер бразильцев Роналдо пережил нервный приступ. Сборная Франции же к исходу первого тайма обеспечила себе колоссальный, в два гола, запас прочности тем способом, на который никто не рискнул бы поставить. Ни до, ни после того чемпионата Зинедин Зидан не был замечен в умении играть — в буквальном, а не в переносном смысле — головой. А тут он дважды забил ею после подач угловых.
2002 год. Бразилия—Германия 2:0
Напоминающая по игровой философии свою предшественницу из 1970 года, обладающая потрясающим по уровню мастерства набором игроков — из Роналду и Ривалду, Кафу и Роналдинью, Роберту Карлоса и Эдмилсона — сборная Бразилии абсолютно заслуженно и без особых проблем выиграла пятый чемпионский титул. Немцы могли считать своим достижением, что в финале в Иокогаме продержались на равных с ней полтора тайма. А потом Роналду, в чьем активе на первенстве оказалось восемь голов, забил два раза, и логика восторжествовала.
2014 год. Германия—Аргентина 1:0
История, напоминающая ту, что произошла в 1990 году. Сборная Германии, если брать все бразильское первенство в целом, гораздо больше походила на сильнейшую команду мира, нежели аргентинцы, но победа в финале ей досталась с трудом. Чтобы добыть ее, пришлось ждать овертайма и гола от вышедшего на замену во втором тайме «джокера» Марио Гётце.