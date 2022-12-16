«Нам, конечно же, хотелось бы большего»

Депутаты госсовета Удмуртии приняли во втором окончательном чтении проект бюджета республики на 2023 год. После первого чтения поступило более 1 тыс. поправок, большая часть которых была учтена в итоговом документе. В сравнении с первой версией бюджета доходы и расходы увеличили на 10 млрд руб., размер дефицита остался на том же уровне. Против проекта главного финансового документа голосовали коммунисты, которые не увидели в нем отражения новых реалий и понятной стратегии. Спикер госсовета Владимир Невоструев заявил, что у депутатов была возможность задать вопросы правительству по мере подготовки поправок, и если кто-то что-то не увидел в нем, «это его проблема».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Госсовет Удмуртии 15 декабря рассмотрел во втором чтении проект бюджета республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как сообщил председатель постоянной комиссии госсовета по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов, ко второму чтению проекта регионального закона после принятия федерального бюджета были уточнены суммы федеральных поступлений, что существенно повлияло на увеличение как доходной, так и расходной части проекта главного финансового документа Удмуртии. Всего со стороны главы Удмуртии, депутатов госсовета поступило более 1 тыс. поправок.

Одобрил госсовет поправки на 10,87 млрд руб. Из них 9,8 млрд руб. — это увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Еще больше 1 млрд руб. ожидается в качестве дополнительных доходов по упрощенной системе налогообложения и акцизов.

Наибольшая часть дополнительных средств — более 3,6 млрд руб. будет направлена минстрою республики. Объемы капитальных вложений увеличат на 1,9 млрд руб. до 3,5 млрд. Средства пойдут на строительство объектов образования, культуры, спорта, социальной политики, а также объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идет о возведении школы № 61 в микрорайоне «Строитель» в Ижевске на 825 мест и еще одной школы на 600 мест. В Глазове запланировано строительство Центра культурного развития, в Можге — реконструкция детской художественной школы. В Сарапуле построят поликлинику Сарапульской городской больницы и многофункциональный спортивный центр. Запланирована реконструкция филиала Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Глазове. На переселение граждан из аварийного жилья дополнительно поступило 168 млн руб., в итоге сумма средств на эти цели в 2023 году составит 836 млн руб.

На поддержку сельского хозяйства будет в общей сложности направлено 3,3 млрд руб. Большая часть дополнительных средств пойдет на комплексное развитие сельских территорий, в первоначальной версии бюджета финансирование не было заложено. Аналогично поправками предусматриваются средства по ряду направлений министерства образования, в которых при первом чтении бюджета были нули. В частности, это организация отдыха и оздоровление детей (391 млн руб.), питание детей дошкольного и школьного возраста (137 млн руб.), обеспечение учебниками (119 млн руб.).

Минздраву добавляют 877 млн руб., средства пойдут на обеспечение лекарствами, укрепление материально-технической базы и некоторые другие вопросы.

На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства поправками предусматривается 764 млн руб., итоговая сумма составит 1,2 млрд. В 2023 году запланированы работы по ремонту и реконструкции 80 объектов, протяженностью 118,5 км. Это девять дорог регионального и межмуниципального значения: Ижевск—Сарапул, Костино—Камбарка, Сарапул—Воткинск, Сарапул—Киясово, Игра—Селты—Сюмси. Шесть дорог запланировано отремонтировать в Ижевске.

На 4,3 млрд руб. увеличат поддержку бюджетов муниципалитетов. Всего в следующем году для них предусмотрели почти 40 млрд руб.

Таким образом, доходы в 2023 году запланированы в объеме 99,66 млрд руб., в том числе 29,36 млрд безвозмездных поступлений. Расходы составят 100,47 млрд руб., дефицит — 814 млн руб.

Проект бюджета поддержали 44 депутата, трое голосовали против.

Как отметил Наиль Мухамедзянов, особенность бюджета Удмуртии на ближайшие три года заключается в том, что он принят в объективно непростых условиях.

«Несмотря на это нам удалось принять социально ориентированный бюджет, направленный на развитие республики. Каждая поправка — это дополнительные расходы, которые требовали финансового подкрепления. Десятки переговоров, встреч, обсуждений, аналитических раскладов и ко второму окончательному чтению законопроекта нам удалось увеличить доходную часть бюджета на 10,8 млрд руб.»,— отметил председатель профильной комиссии.

Фракции по бюджету высказались уже после голосования. По словам вышедшего за трибуну депутата от КПРФ Юрия Балахонцева, «произошла заминка», коммунисты выступили против предложенного проекта, так как он должен был ответить на вопросы, что правительство собирается изменить, чтобы ответить на новые вызовы нынешнего времени. «В бюджете мы не видим ни понятной стратегии, ни ясных приоритетов. Это попытка в полностью изменившейся ситуации, в санкционных условиях сохранить старую систему формирования бюджета в надежде на то, что в следующем году сложности уйдут сами собой и будет как прежде. Коллеги, как прежде уже не будет»,— отметил господин Балахонцев.

По мнению фракции, это не бюджет развития, так как львиная доля расходов занимают социальные вопросы. Он направлен «на поддержание штанов». Коммунисты не увидели в нем крупных проектов, но отметили планы по дальнейшему увеличению госдолга. Конкретных предложений господин Балахонцев озвучивать не стал.

Руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров заявил, что в первом чтении они не поддержали проект бюджета, так как по ряду направлений финансирование там было предусмотрено недостаточно. Подготовленные фракцией поправки по большей части нашли отражение в итоговом документе, в частности по расходам на предоставление жилья детям-сиротам, строительство школ и развитие промышленности.

«Это сложно, но важно, чтобы бюджет выполнял задачи по социальным обязательствам и максимально нивелировал эффект от вызовов, с которыми приходится сталкиваться. Такой прагматичный подход без иллюзий и пустых обещаний стал основой при подготовке бюджета, поэтому фракция считает возможным его поддержать»,— сказал господин Ягафаров.

Руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов также сообщил, что они проголосовали за проект бюджета. Председатель госсовета республики Владимир Невоструев отметил, что депутаты серьезно подошли к рассмотрению бюджета, и «если кто-то не до конца что-то рассмотрел, этого уже его проблемы». Все вопросы парламентарии могли задать министрам на заседаниях комиссий и фракций, а также во время встречи руководителей фракций с главой Удмуртии Александром Бречаловым. «Нам, конечно же, хотелось бы большего и по дорогам, и по школам, и по поддержке детей-сирот, и по многим другим вопросам. Но самое основное у нас в бюджете сегодня предусмотрено. Работа над бюджетом продолжается. На федеральном уровне она ведется и главой республики, и правительством, и министерством финансов Удмуртии, нашими депутатами Госдумы, сенаторами. В то же время надо искать резервы и здесь, на местах: организовывать новые рабочие места, искать возможности сэкономить, а они, я считаю, тоже есть. Это наша общая работа, в которую должны включиться и муниципалитеты, и исполнительная власть, и законодательная»,— отметил спикер госсовета.

Он добавил, что в течение следующего года еще будут вноситься поправки в бюджет в сторону увеличения по мере его исполнения и получения дополнительных доходов.

Михаил Красильников