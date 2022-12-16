Биржа ICE может переместить свой газовый хаб из ЕС в случае введения потолка цен на газ

Международная сеть бирж Intercontinental Exchange (ICE) может быть вынуждена переместить свой газовый хаб Title Transfer Facility (TTF) с территории ЕС, если союз примет решение ввести ограничение цен на газ. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителей биржи.

«Обязанность ICE как оператора рынка — рассмотреть все варианты, если этот механизм (потолок цен на газ.— “Ъ”) будет согласован,— вплоть до того, будет ли эффективный рынок в Нидерландах все еще жизнеспособным»,— говорится в заявлении ICE (цитата по «Интерфаксу»). В настоящее время TTF базируется в Амстердаме.

В ICE считают, что ограничение цен на газ вступит в силу без тестирования систем и адаптации клиентов. Планы ЕС по введению потолка цен принесут обратный ожидаемому результат — поднимут цены на газ в Европе, говорится в заявлении. По мнению представителей биржи, ограничения повысят дополнительные расходы, которые переложат на потребителей.

15 декабря саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ. Обсуждение продолжится 19 декабря. Согласно представленному Еврокомиссией плану, потолок цен станет действовать, если цена на газ в течение не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.

Ранее Politico писала, что ограничения грозят сделать крупнейшую мировую биржу ICE «нежизнеспособной». По информации издания, обеспокоены такими последствиями и некоторые европейские чиновники. К идее потолка цен на газ, в частности, крайне негативно относилось правительство Нидерландов.

Подробнее о рисках ICE при введении ограничений на газ — в материале «Ъ FM» «Потолок цен на газ оценили по уровню риска».

Эрдни Кагалтынов