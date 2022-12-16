Потолок цен на газ оценили по уровню риска

Потолок цен может негативно отразиться на операторе европейского газового хаба. Ограничения грозят сделать крупнейшую мировую биржу Intercontinental Exchange (ICE) «нежизнеспособной», пишет издание Politico со ссылкой на служебную записку, которую руководство площадки разослало европейским дипломатам. Именно американская биржа владеет виртуальным газовым хабом TTF в Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сообщается, что менеджмент ICE предупреждает, что, вводя новые ограничения, Брюссель не дает возможности оценить последствия и понять, какие риски возникнут из-за потолка цен. По информации Politico, обеспокоены такими последствиями и некоторые европейские чиновники. Насколько их опасения оправданны? Нерыночные механизмы и биржа несовместимы, подчеркнул аналитик нефтегазовой сферы Михаил Крутихин:

«На TTF, как и на всех аналогичных площадках в Европе, торгуются не только физические объемы газа. Там также представлены финансовые инструменты, с этим связанные. Например, это фьючерсы, которые помогают определить на будущее настроение рынка. Если будет вводиться какой-то лимит, то никакого смысла в торговле фьючерсами не остается. Ведь что такое "настроение рынка", когда рынок у вас исчез? Вместо него у вас теперь госплан, который назначает некую цену. Евросоюз создавался как общий рынок с целью ограничения монополии и развития свободной торговли. Как о ней можно говорить, когда возникает государственное регулирование цен?

Это анафема для любого свободного рынка, без которого биржа просто не может функционировать. Так что опасения менеджмента TTF совершенно законны, логичны и разумны.

А вот введение какого-то картеля покупателей мгновенно нарушит все рыночные принципы и автоматически вызовет дефицит данного товара. Ведь он уйдет туда, где есть нормальные цены и рыночные условия. Это совершенно непродуманная инициатива ЕС, не имеющая никакой реальной перспективы».

На прошедшем ранее саммите ЕС страны-участницы не смогли согласовать механизм потолка цен на газ. Ожидается, что обсуждение продолжат министры энергетики ЕС на встрече 19 декабря. Однако работать инструмент не будет, считает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Однако он не ожидает, что потолок цен сокрушительно ударит по бирже ICE и хабу TTF:

«Речь идет о потолке только для одного инструмента из множества, которые торгуются, — фьючерса на месяц вперед. Кроме того, на фондовых рынках с 1987 года действуют автоматические выключатели торгов, если котировки изменяются очень быстро. Такая практика есть. В данном случае речь о том, что при превышении лимита цен заявки покупателей и продавцов будут просто отклоняться. Тем более этот механизм будет работать, только если котировки будут превышать установленную величину в течение 10 торговых дней. То есть он сейчас выглядит неработоспособным. Кроме того, на мой взгляд, это ничем не грозит оператору торгов.

Вместе с тем и сам оператор, и правительство Нидерландов, в юрисдикции которых находится TTF, изначально крайне негативно относились к этой идее. Безусловно, в Европе должны о чем-то договориться по политическим мотивам. Но противоречия носят принципиальный характер. В любом случае, это будет очень вынужденный компромисс для всех сторон, и этот механизм будет работать очень редко, если вообще заработает».

ICE — крупнейший мировой биржевый холдинг и оператор самого большого рынка акций. Помимо энергоресурсов, там торгуются фьючерсы на валюты, драгметаллы и другие базовые активы. На торговых площадках биржи, к примеру, сосредоточена половина мировых объемов торгов деривативами на нефть и нефтепродукты.

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Александр Рассохин