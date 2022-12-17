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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд отказал АЛРОСА

Обвиняемый топ-менеджер не может восстановить связь с компанией

Как стало известно “Ъ”, под следствием оказался заместитель генерального директора АК АЛРОСА Константин Машинский, обвиняемый СКР в злоупотреблениях. В отношении предпринимателя суд ограничился запретом определенных действий, под который попало использование интернета, а также всех видов связи. Ограничения обжаловала не только защита топ-менеджера, но и гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов, полагавший, что это мешает подчиненному участвовать в руководстве компанией. Мосгорсуд отклонил апелляцию в полном объеме.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении Константина Машинского было возбуждено еще 19 сентября 2022 года. Тогда СУ СКР по Северному округу Москвы, опиравшееся на материалы ФСБ, установило, что топ-менеджер причастен к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. В результате после допроса следователи задержали господина Машинского, предъявили ему обвинение и обратились в Савеловский райсуд, который удовлетворил их ходатайство об избрании запрета определенных действий.

Под них попало общение обвиняемого со свидетелями, понятыми, экспертами и специалистами, фигурировавшими в материалах уголовного дела. Также топ-менеджеру не разрешили пользоваться стационарными и мобильными телефонами, мессенджерами, планшетами, компьютерами и т. п., имеющими выход в интернет. Доступ к связи, согласно судебному решению, господин Машинский мог получить лишь в случае вызова скорой медпомощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

Господин Машинский остался недоволен ограничениями, в связи с чем его адвокат Андрей Бастраков обратился в Мосгорсуд с апелляционной жалобой, попросив их ослабить. Как следует из постановления горсуда, мотивируя просьбу, защитник указал, что из-за наложенных райсудом запретов, его клиент «лишен возможности общения в рамках своей трудовой деятельности». В свою очередь, отсутствие возможности созвониться или переговорить как с руководством компании, так и с подчиненными, по мнению защитника, «существенно затруднило выполнение Константином Машинским трудовых функций, а это уже ослабило эффективность управления в АК АЛРОСА». В компании, указывал господин Бастраков, его подопечный «является ключевым должностным лицом».

Адвокат попросил апелляционную инстанцию изменить постановление Савеловского суда, разрешив его клиенту «использовать все средства связи», в том числе интернет. При этом защитник сослался на обращение генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова, также просившего суд снять со своего заместителя ограничения, препятствующие исполнению служебных обязанностей, но апелляция с этим не согласилась.

По мнению Мосгорсуда, без соответствующих ограничений топ-менеджер, используя свое положение, «может оказать воздействие на свидетелей из числа сотрудников компании, уничтожить доказательства, оказать воздействие на потерпевшего или иным образом воспрепятствовать расследованию».

Адвокат Бастраков и пресс-служба АЛРОСА от комментариев воздержались.

При этом следует отметить, что до прихода в АЛРОСА в 2016 году господин Машинский работал в СИБУРе, где занимал должность вице-президента по организационным вопросам, а затем являлся старшим вице-президентом, руководителем блока «корпоративное управление и организационное развитие» ОАО «Стройтрансгаз». В АЛРОСА он также курирует корпоративные вопросы.

Алексей Соковнин

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