В торговом центре в Стамбуле произошел крупный пожар

В торговом центре Metrocity Стамбула вспыхнул пожар. По предварительной информации, возгорание произошло на крыше. Телеканал NTV сообщает, что пожар начался в 12:45 по местному времени (совпадает с мск). По информации турецкого телеканала A Haber, пожар локализовали примерно за полтора часа.

Сотрудников ТЦ эвакуировали. Несколько человек пострадали от отравления угарным газом. Как сообщает A Haber, в тушении пожара задействовали 106 специалистов и 34 пожарных автомобиля. О причинах пожара пока неизвестно. Губернатор района Шишли Гази Кая заверил, что пожар находится под контролем. По его словам, возгорание произошло на крыше опечатанного предприятия.

Лусине Баласян