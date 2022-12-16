Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В торговом центре в Стамбуле произошел крупный пожар

В торговом центре Metrocity Стамбула вспыхнул пожар. По предварительной информации, возгорание произошло на крыше. Телеканал NTV сообщает, что пожар начался в 12:45 по местному времени (совпадает с мск). По информации турецкого телеканала A Haber, пожар локализовали примерно за полтора часа.

Сотрудников ТЦ эвакуировали. Несколько человек пострадали от отравления угарным газом. Как сообщает A Haber, в тушении пожара задействовали 106 специалистов и 34 пожарных автомобиля. О причинах пожара пока неизвестно. Губернатор района Шишли Гази Кая заверил, что пожар находится под контролем. По его словам, возгорание произошло на крыше опечатанного предприятия.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...