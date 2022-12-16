В Магнитогорске экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятки

Правобережный районный судом Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу бывшего начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов. Он признан виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах и в превышении полномочий. 58-летнему местному жителю назначено шесть лет колонии строгого режима со штрафом в 850 тыс. руб. Также он лишен специального звания «полковник внутренней службы».

Как отмечают в прокуратуре региона, обвиняемый являлся начальником Правобережного и Орджоникидзевского районных отделов судебных приставов Магнитогорска. В силу своего положения он помогал директору коммерческой компании решать с судебными приставами-исполнителями вопросы по незаконному снятию арестов с должников. За такие действия директор организации получил от последних взятки на общую сумму 440 тыс. руб.

В результате незаконных договоренностей сняли аресты со счетов одного из должников и прекратили списание средств по его исполнительному производству. По этой причине организация не смогла взыскать с него долг в 1,1 млн руб.

До выплаты назначенного приговором суда штрафа сохранен арест на принадлежащие обвиняемому автомобиль Toyota Land Cruiser 150, гараж и расчетные счета.