Полиция переподготовилась за взятки

Как стало известно «Ъ», 14 декабря Пресненский райсуд столицы отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника главного управления по работе с личным составом — начальника управления профессиональной подготовки сотрудников ГУ МВД по Москве Павла Параносенкова. Полковник обвиняется в систематическом получении взяток за зачеты от проходивших переподготовку полицейских. Пока офицеру Параносенкову инкриминируют получение 190 тыс. руб. по двум эпизодам. Ранее по делу были арестованы начальник курса центра переподготовки Александр Волков и его заместитель Михаил Седов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Параносенков (в центре)

Фото: МВД РФ Павел Параносенков (в центре)

Фото: МВД РФ

Уголовное дело по п. а и п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), фигурантом которого стал Павел Параносенков, ГСУ СКР по Москве возбудило еще 7 ноября этого года. По нему также проходили начальник курса центра профессиональной переподготовки (ЦПП) Александр Волков и его заместитель Михаил Седов. После обысков, проведенных в ЦПП, оба были допрошены в качестве подозреваемых, а уже через пару дней им предъявили обвинение. А 9 ноября Пресненский суд избрал обоим полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам источника «Ъ», Александр Волков свою вину в получении взяток от проходивших переподготовку полицейских за сдачу зачетов полностью признал и раскаялся.

В ходе дальнейшего расследования и допросов тех, кто давал взятки, вопросы у следствия возникли и к полковнику Павлу Параносенкову.

Следствие получило свидетельские показания от полицейских, не желавших проходить по делу в качестве взяткодателей (ст. 291 УК РФ), и возбудило в отношении господина Параносенкова дело по двум эпизодам получения взяток, а после через суд определило его под домашний арест до 13 февраля 2023 года.

По версии следствия, именно полковник Параносенков установил для подчиненных Волкова и Седова таксу поборов за «благополучную сдачу зачета» с тех, кто не посещал курсы профессиональной подготовки, — 5 тыс. руб.

Таких оказалось несколько десятков человек.

Полковник, надо отметить, известен тем, что в свое время окончил Московскую академию водного транспорта, а в 2004 году устроился на работу в милицию, став экспертом второго межрайонного отдела ЭКЦ при УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Затем окончил Международный юридический институт при Минюсте, а также РАНХиГС. С декабря 2006 по июнь 2007 года был в командировке в Чечне в составе сводного отряда.

Когда Павел Параносенков в 2018 году был назначен на должность начальника управления профессиональной подготовки, он не раз заявлял, что его главное желание — оправдать оказанное ему доверие.

В начале декабря этого года на допрос в качестве свидетеля в столичное ГСУ СКР по этому делу был также вызван начальник управления по работе с личным составом полковник Руслан Ермаков. После беседы со следователем ему предложили уйти в отпуск и уволиться.

Юрий Сенаторов