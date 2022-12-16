Челябинский губернатор призвал крупный бизнес не выводить дивиденды за границу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал представителей крупного бизнеса региона не выводить дивиденды за границу, а вкладывать средства в развитие Южного Урала и помогать армии. Такое заявление он сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, состоявшееся 16 декабря в Миассе.

«Не забывайте реализовывать социальные проекты, проекты благоустройства. Сейчас мы одним фронтом должны параллельно решать все эти задачи. Не время сейчас собирать дивиденды, особенно выводить их за границу. Надо вкладываться в свой регион, в свою страну, в своих людей»,– цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. Также он призвал членов СПП к помощи армии. По словам главы регионов, некоторые уже участвуют в волонтерском движении по обеспечению военных и эту работу надо продолжать.

Кроме того, губернатор поблагодарил членов СПП «за верное понимание стоящих перед страной и регионом задач». Так, несмотря на то, что многие предприятия попали под санкции, не произошло остановки производств, сокращений и снижения зарплат. В числе задач, которые стоят перед промышленниками Алексей Текслер назвал экологическое благополучие на территории присутствия предприятий, поступательный переход к выпуску продукции высокой добавленной стоимости, а также закрепление высококвалифицированных рабочих кадров.