Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинский губернатор призвал крупный бизнес не выводить дивиденды за границу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал представителей крупного бизнеса региона не выводить дивиденды за границу, а вкладывать средства в развитие Южного Урала и помогать армии. Такое заявление он сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, состоявшееся 16 декабря в Миассе.

«Не забывайте реализовывать социальные проекты, проекты благоустройства. Сейчас мы одним фронтом должны параллельно решать все эти задачи. Не время сейчас собирать дивиденды, особенно выводить их за границу. Надо вкладываться в свой регион, в свою страну, в своих людей»,– цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. Также он призвал членов СПП к помощи армии. По словам главы регионов, некоторые уже участвуют в волонтерском движении по обеспечению военных и эту работу надо продолжать.

Кроме того, губернатор поблагодарил членов СПП «за верное понимание стоящих перед страной и регионом задач». Так, несмотря на то, что многие предприятия попали под санкции, не произошло остановки производств, сокращений и снижения зарплат. В числе задач, которые стоят перед промышленниками Алексей Текслер назвал экологическое благополучие на территории присутствия предприятий, поступательный переход к выпуску продукции высокой добавленной стоимости, а также закрепление высококвалифицированных рабочих кадров.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...