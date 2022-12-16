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Коммерсантъ FM
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Набиуллина заявила, что ЦБ не собирается принимать меры для возвращения выведенных из России денег

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не беспокоит отток наличной валюты за границу в виде вкладов. Регулятор не считает нужным принимать меры для возврата этих средств в Россию. По словам главы ЦБ, деньги будут возвращаться в банковскую систему РФ по мере роста уверенности клиентов в макроэкономической стабильности.

«Что касается оттока средств в наличной валюте за рубеж, нет, в нашей ситуации это не беспокоит. Мы не считаем необходимым принимать какие-то специальные меры в связи с этим. Возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической стабильности, в ценовой стабильности»,— сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Трансляция ведется на YouTube-канале ЦБ.

Госпожа Набиуллина добавила, что ЦБ будет работать над ценовой стабильностью и возвращением инфляции к целевому показателю в 4%. Ранее в ЦБ говорили, что ожидают возращения инфляции к 4% к 2024 году.

Ранее в ЦБ сообщали, что в первой половине октября отток средств физических и юридических лиц в размере $9,4 млрд фиксировался на фоне необходимости регулирования открытой валютной позиции. По оценке регулятора, за октябрь средства юрлиц в российских банках сократились на 1,1%.

Олеся Павленко

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