Virgin Atlantic совершит первый в мире трансатлантический перелет без керосина

Авиакомпания Virgin Atlantic при поддержке правительства Великобритании совершит в следующем году первый в истории трансатлантический перелет с нулевым выбросом CO2.

Для перелета из Лондона в Нью-Йорк будет использовано только экологически чистое авиационное топливо (SAF), которое получают в основном из отработанных масел и жиров, таких как растительное масло. Использование SAF позволит сократить углеродные выбросы на 70% по сравнению с ископаемым топливом. Сокращение оставшихся 30% выбросов будет достигнуто благодаря использованию биоугля, который во время полета будет улавливать и накапливать углерод из атмосферы.

Экспериментальный полет будет проспонсирован консорциумом во главе с правительством Великобритании. Спонсорами выступают также Boeing, на одном из лайнеров которого будет совершен перелет, Rolls-Royce, выступающий поставщиком двигателей, и несколько университетов Британии.

Отметим, что первый в мире рейс с нулевым выбросом CO2 в сентябре 2021 года совершила другая британская авиакомпания — British Airways. Полет из Лондона в Глазго продлился менее часа. Трансатлантический перелет Virgin Atlantic на биотопливе продлится порядка восьми с половиной часов.

Кирилл Сарханянц