ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор оставляет ставку на этом уровне с 19 сентября этого года. В Центробанке добавили, что дальнейшее решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом динамики инфляции и структурной перестройки экономики.

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«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне»,— сказано в пресс-релизе регулятора. Там добавили, что проинфляционые риски выросли из-за давления со стороны рынка труда, ухудшения условий внешней торговли и смягчения бюджетной политики.

По оценке ЦБ, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении с учетом индексации тарифов на коммунальные услуги. По итогам ноября годовой темп прироста потребительских цен составил 12% против 12,6% в октябре. По мнению ЦБ, в 2023 году годовая инфляция составит 5–7%, к 2024 году — 4%.

В ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия в России остались нейтральными, доходности ОФЗ значимо не изменились с конца октября. Там добавили, что кредитная активность сохраняется на высоких уровнях, особенно в корпоративном сегменте. «Оперативные данные указывают на оживление розничного кредитования после временного замедления в октябре, чему во многом способствовала стабилизация потребительских настроений»,— сообщили в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ добавили, что следующее заседание Совета директоров по уровню ключевой ставки пройдет 10 февраля 2023 года.

Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 20% после ввода войск России на Украину. Регулятор постепенно снижает ставку с 8 апреля на фоне улучшения макроэкономической ситуации в России. К 19 сентября она снизилась до 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала повышение ставки в скором времени.

Об экономике России — в материале «Ъ» «Инфляция салатного типа».

Олеся Павленко