Новым директором «Областной газеты» назначен Антон Третьяков

Генеральным директором «Областной газеты» (официальный печатный орган Свердловской области) назначен Антон Третьяков, сообщили в департаменте информационной политики региона. Ранее он возглавлял областной департамент внутренней политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Антон Третьяков уже представил учредителям «Областной газеты» разработанную им концепцию развития издания, которая получила одобрение. «По мнению руководства региона, опыт директора департамента позволит эффективнее решать современные задачи, стоящие перед региональным внутриполитическим и информационным блоком», — отметили в ДИПе.

Ранее издание возглавлял Антон Стуликов, который ушел в отставку в конце ноября спустя год после вступления в должность гендиректора.

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