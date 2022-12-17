K-pop в цифрах

По мнению профессора Ким Се Вана из Женского университета Ихва (Сеул), k-pop приносит стране $10 млрд в год. По другой оценке, экспорт всего культурного контента в 2019 году мог превысить $10 млрд, но в основном — за счет компьютерных игр. Что касается экспорта отдельно взятого k-pop под влиянием халлю, то он в 2016 году оценивался в $401 млн, а в 2019-м — в $533 млн (показатели 2020 и 2021 годов не подходят для сравнения из-за пандемии коронавируса).

Оценки состояния Сая колеблются в интервале $50–80 млн. По данным портала CNN News18, дающим оценку $60 млн, он — второй по богатству среди исполнителей k-pop. На первом месте — Ким Чжун Су, один из участников первоначального состава группы TVXQ, с состоянием $100 млн. На третьем — Ли Чжи Ын, более известная под псевдонимом Ай Ю ($45 млн). В рейтинге Nubia Magazine Сай — на третьем месте с $65 млн, Ким Чжун Су — на втором с $100 млн, а на первом — бывший исполнитель, а ныне гендиректор и крупный акционер агентства по поиску талантов YP Entertainment Пак Чин Ён с состоянием $250 млн (из которых $169 млн — стоимость его пакета акций).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участников бой-бэнда BTS в ноябре 2022 года призвали в армию, несмотря на то, что группа приносила экономике Южной Кореи $3,9 млрд в год

Фото: Chris Pizzello / AP Участников бой-бэнда BTS в ноябре 2022 года призвали в армию, несмотря на то, что группа приносила экономике Южной Кореи $3,9 млрд в год

Фото: Chris Pizzello / AP

Музыкальные агентства по поиску талантов и лейблы звукозаписи (штаб-квартиры большинства из них находятся, конечно же, в Гангнаме) переживают сейчас хорошие времена — в связи с тем, что пандемия пошла на спад. Так, агентство Hybe Corporation (владеет группами BTS, Tomorrow X Together (TXT), Seventeen и др.) в феврале 2022 года рапортовало о рекордном для индустрии k-pop объеме годовых продаж: в 2021-м они составили 1,25 трлн вон ($1 млрд), что на 58% выше показателей 2020-го. Поражающие воображение цифры с сотнями и тысячами процентов роста мелькали в отчетах агентств на протяжении всего 2022 года.