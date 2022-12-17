Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

K-pop в цифрах

По мнению профессора Ким Се Вана из Женского университета Ихва (Сеул), k-pop приносит стране $10 млрд в год. По другой оценке, экспорт всего культурного контента в 2019 году мог превысить $10 млрд, но в основном — за счет компьютерных игр. Что касается экспорта отдельно взятого k-pop под влиянием халлю, то он в 2016 году оценивался в $401 млн, а в 2019-м — в $533 млн (показатели 2020 и 2021 годов не подходят для сравнения из-за пандемии коронавируса).

Оценки состояния Сая колеблются в интервале $50–80 млн. По данным портала CNN News18, дающим оценку $60 млн, он — второй по богатству среди исполнителей k-pop. На первом месте — Ким Чжун Су, один из участников первоначального состава группы TVXQ, с состоянием $100 млн. На третьем — Ли Чжи Ын, более известная под псевдонимом Ай Ю ($45 млн). В рейтинге Nubia Magazine Сай — на третьем месте с $65 млн, Ким Чжун Су — на втором с $100 млн, а на первом — бывший исполнитель, а ныне гендиректор и крупный акционер агентства по поиску талантов YP Entertainment Пак Чин Ён с состоянием $250 млн (из которых $169 млн — стоимость его пакета акций).

Участников бой-бэнда BTS в ноябре 2022 года призвали в армию, несмотря на то, что группа приносила экономике Южной Кореи $3,9 млрд в год

Участников бой-бэнда BTS в ноябре 2022 года призвали в армию, несмотря на то, что группа приносила экономике Южной Кореи $3,9 млрд в год

Фото: Chris Pizzello / AP

Участников бой-бэнда BTS в ноябре 2022 года призвали в армию, несмотря на то, что группа приносила экономике Южной Кореи $3,9 млрд в год

Фото: Chris Pizzello / AP

Музыкальные агентства по поиску талантов и лейблы звукозаписи (штаб-квартиры большинства из них находятся, конечно же, в Гангнаме) переживают сейчас хорошие времена — в связи с тем, что пандемия пошла на спад. Так, агентство Hybe Corporation (владеет группами BTS, Tomorrow X Together (TXT), Seventeen и др.) в феврале 2022 года рапортовало о рекордном для индустрии k-pop объеме годовых продаж: в 2021-м они составили 1,25 трлн вон ($1 млрд), что на 58% выше показателей 2020-го. Поражающие воображение цифры с сотнями и тысячами процентов роста мелькали в отчетах агентств на протяжении всего 2022 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...