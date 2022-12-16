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Коммерсантъ FM
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Инфантино усомнился в успешности формулы «16 по 3» для группового этапа ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что нынешняя форма проведения чемпионата мира, когда за выход в play-off борются 32 сборные, посеянные в 8 группах по 4 команды, показала свою успешность.

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

Фото: Gareth Bumstead, Reuters

Джанни Инфантино

Фото: Gareth Bumstead, Reuters

В связи с этим, отметил господин Инфантино, совету FIFA предстоит решить, сохранить формат с 4 командами в группе или перейти на формулу 16 групп по 3 команды, из которых в 1/16 финала выходят две лучшие сборные группы.

На пресс-конференции в Катаре господин Инфантино сказал (цитата по «РИА Новости»): «Здесь мы увидели невероятные матчи и развязки в группах. Нынешняя формула успешна, и нам надо подумать в свете расширения до 48 команд, какая формула — 12 по 4 или 16 по 3 — будет лучше».

В 2017 году FIFA утвердила формат проведения чемпионата мира 2026 года. Согласно принятому решению, 48 сборных будут разделены на 16 групп по 3 команды в каждой; две лучшие команды в группе выйдут в 1/16 финала.

Полина Собакина

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Защитник французской сборной Тео Эрнандес забивает первый гол в полуфинальном матче против Марокко

Защитник французской сборной Тео Эрнандес забивает первый гол в полуфинальном матче против Марокко

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Французы празднуют победу национальной сборной над командой Марокко в полуфинале

Французы празднуют победу национальной сборной над командой Марокко в полуфинале

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Марокканский болельщик следит за игрой Франция—Марокко на стадионе «Эль-байт» в Эль-Хауре

Марокканский болельщик следит за игрой Франция—Марокко на стадионе «Эль-байт» в Эль-Хауре

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче против Хорватии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче против Хорватии

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Carl Recine

Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Защитник французской сборной Тео Эрнандес забивает первый гол в полуфинальном матче против Марокко

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Французы празднуют победу национальной сборной над командой Марокко в полуфинале

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Марокканский болельщик следит за игрой Франция—Марокко на стадионе «Эль-байт» в Эль-Хауре

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче против Хорватии

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Carl Recine

Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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