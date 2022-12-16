Инфантино усомнился в успешности формулы «16 по 3» для группового этапа ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что нынешняя форма проведения чемпионата мира, когда за выход в play-off борются 32 сборные, посеянные в 8 группах по 4 команды, показала свою успешность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Gareth Bumstead, Reuters Джанни Инфантино

Фото: Gareth Bumstead, Reuters

В связи с этим, отметил господин Инфантино, совету FIFA предстоит решить, сохранить формат с 4 командами в группе или перейти на формулу 16 групп по 3 команды, из которых в 1/16 финала выходят две лучшие сборные группы.

На пресс-конференции в Катаре господин Инфантино сказал (цитата по «РИА Новости»): «Здесь мы увидели невероятные матчи и развязки в группах. Нынешняя формула успешна, и нам надо подумать в свете расширения до 48 команд, какая формула — 12 по 4 или 16 по 3 — будет лучше».

В 2017 году FIFA утвердила формат проведения чемпионата мира 2026 года. Согласно принятому решению, 48 сборных будут разделены на 16 групп по 3 команды в каждой; две лучшие команды в группе выйдут в 1/16 финала.

Полина Собакина