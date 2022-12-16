Предпринимателям Удмуртии выплатили 4 млн рублей за поставки медикаментов по контракту после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты муниципальных контрактов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, нарушение выявили в деятельности Якшур-Бодьинской районной больницы.

В частности, учреждение заключило контракты на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения с предпринимателями. Свои обязательства они выполнили в полном объеме, однако заказчик оплату по договорам не произвел. Сумма задолженности превысила 4 млн руб.

Руководителю медицинского учреждения было внесено представление. Задолженность по контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме.