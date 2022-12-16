Снегопады и до 0°С ожидается в Удмуртии в выходные

В ночь на 17 декабря в Удмуртии пройдет небольшой снег, а днем он сохранится в отдельных районах республики. Температура воздуха ночью окажется в пределах -6..-11°С, днем — -4..-9°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

18 и 19 декабря будет снежная и ветреная погода, а на дорогах ожидаются заносы, накат и гололедица. 18 декабря температура воздуха в ночные часы опустится до -6..-11°С, днем — 0..-5°С. 19 декабря столбик термометра окажется в пределах -2..-7°С, к вечеру — -8..-13°С.

По предварительному прогнозу, 20 декабря существенных осадков не прогнозируется. Температурный фон резко понизится.