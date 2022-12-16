Утром в пятницу, 16 декабря, в челябинской больнице скончалась редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева. Ей было всего 37 лет.
Таня родилась 25 сентября 1985 года. После окончания школы в Сургуте приехала в Екатеринбург учиться на журналиста. Правда, учебу не закончила, а стала работать. Сначала в АПИ и Накануне.Ру. В 2010 году пришла в газету «Коммерсантъ-Урал», где стала заниматься арбитражными судами, а затем и всем остальным. Но особенно любила авиацию.
В 2016 году мы с ней расстались — она уехала в Челябинск, где создала и возглавила местную редакцию «Коммерсанта». Таня нашла журналистов, отладила работу — и через год вернулась в Екатеринбург. Поработала главным редактором городского портала Е1.ru и в 2019 году вновь вернулась к нам — развивать сайт.
Таня была прекрасным человеком и профессионалом самого высокого уровня, умела искать резонансные темы и находить важное в обычном. Она имела хорошее чувство юмора, обладала самоиронией и прямо говорила, что думает по тому или иному поводу, но самое главное — умела дружить. Сейчас мы это чувствуем как никогда.
О прощании с Таней мы сообщим дополнительно.