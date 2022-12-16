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Наша Таня

В память о редакторе сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяне Дрогаевой

Утром в пятницу, 16 декабря, в челябинской больнице скончалась редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева. Ей было всего 37 лет.

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Татьяна Дрогаева

Татьяна Дрогаева

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Титова

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (четвертая слева) на новогоднем мероприятии Сбербанка для работников СМИ Екатеринбурга

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (четвертая слева) на новогоднем мероприятии Сбербанка для работников СМИ Екатеринбурга

Интервью с бывшим собственником ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР, Новоуральск) Павлом Чернавиным

Интервью с бывшим собственником ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР, Новоуральск) Павлом Чернавиным

Фото: Артём Устюжанин

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева и медиаменеджер Ринат Низамов во время презентации нового дизайна сайта Е1.ru

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева и медиаменеджер Ринат Низамов во время презентации нового дизайна сайта Е1.ru

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева

Фото: Екатерина Титова

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева), на редакционной планёрке

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева), на редакционной планёрке

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева во время судебного процесса над бывшим заместителем СКР Михаилом Бусылко

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева во время судебного процесса над бывшим заместителем СКР Михаилом Бусылко

Фото: Из личного архива Сергея Панина

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева) во время сплава второй категории сложности по реке Вижай

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева) во время сплава второй категории сложности по реке Вижай

Фото: Анжела Бабушкина

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева) в Карабаше. Последняя фотография

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева) в Карабаше. Последняя фотография

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Татьяна Дрогаева

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Титова

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (четвертая слева) на новогоднем мероприятии Сбербанка для работников СМИ Екатеринбурга

Интервью с бывшим собственником ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР, Новоуральск) Павлом Чернавиным

Фото: Артём Устюжанин

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева и медиаменеджер Ринат Низамов во время презентации нового дизайна сайта Е1.ru

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева

Фото: Екатерина Титова

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева), на редакционной планёрке

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева во время судебного процесса над бывшим заместителем СКР Михаилом Бусылко

Фото: Из личного архива Сергея Панина

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева) во время сплава второй категории сложности по реке Вижай

Фото: Анжела Бабушкина

Редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева (слева) в Карабаше. Последняя фотография

Таня родилась 25 сентября 1985 года. После окончания школы в Сургуте приехала в Екатеринбург учиться на журналиста. Правда, учебу не закончила, а стала работать. Сначала в АПИ и Накануне.Ру. В 2010 году пришла в газету «Коммерсантъ-Урал», где стала заниматься арбитражными судами, а затем и всем остальным. Но особенно любила авиацию.

В 2016 году мы с ней расстались — она уехала в Челябинск, где создала и возглавила местную редакцию «Коммерсанта». Таня нашла журналистов, отладила работу — и через год вернулась в Екатеринбург. Поработала главным редактором городского портала Е1.ru и в 2019 году вновь вернулась к нам — развивать сайт.

Таня была прекрасным человеком и профессионалом самого высокого уровня, умела искать резонансные темы и находить важное в обычном. Она имела хорошее чувство юмора, обладала самоиронией и прямо говорила, что думает по тому или иному поводу, но самое главное — умела дружить. Сейчас мы это чувствуем как никогда.

О прощании с Таней мы сообщим дополнительно.

Редакция «Ъ-Урал»

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