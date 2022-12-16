В больнице Челябинска сегодня утром скончалась редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева. Около недели врачи боролись за ее жизнь, она находилась в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в субботу 10 декабря у Татьяны Дрогаевой случился инсульт. В больницу Челябинска ее доставили на вертолете из Карабаша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Татьяна на протяжении многих лет работала в ИД «Коммерсантъ», несколько лет возглавляла челябинскую редакцию издания, а также занимала пост главного редактора городского портала Е1.ru. В последние три года работала редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге. Татьяне Дрогаевой было 37 лет.

Редакция «Коммерсантъ-Урал» приносит соболезнования родным и близким, а также коллегам Татьяны.