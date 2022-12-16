Budu: треть нижегородцев жалуются на усталость перед Новым годом

Приближение Нового года не чувствует половина нижегородцев: 54% жителей мечтают «просто дотянуть до праздников». К таким результатам пришли специалисты Budu (сервис по управлению здоровьем компании «Ренессанс») и аналитики агентства A2:Research по итогам собственного опроса.

На сильную усталость жалуются 36% нижегородцев. Еще 46% сохраняют мотивацию к работе.

По данным исследования, большее утомление чувствуют офисные сотрудники — 67% информантов пассивно ждут наступления праздников. Больше половины удаленных работников, напротив, ощущают себя вполне комфортно и продолжают активно проводить свободное время.

Отвлечься от негативных мыслей помогает общение с психологом и любимое хобби, рассказали 27% опрошенных. Треть нижегородцев получает праздничное настроение от появления новогодних товаров в магазинах, еще 23% — от новогодних фильмов, передач и рекламы.

Елена Ковалева