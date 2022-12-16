Суд в Гааге вынес первый приговор члену Освободительной армии Косово

Специальный суд по Косову приговорил экс-командующего Освободительной армии Косово (ОАК) Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Об этом сообщило AFP. Это первый приговор этого трибунала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салих Мустафа

Фото: Reuters Салих Мустафа

Фото: Reuters

Судьи пришли к выводу, что Салих Мустафа причастен к пыткам, незаконным задержаниям и убийствам. По версии суда, Мустафа возглавлял партизанскую группу, которая удерживала в сарае как минимум шесть косовских албанцев. Их обвиняли в сотрудничестве с сербами.

Следствие установило, что заключенных избивали бейсбольными битами, железными дубинками, били током и пытали огнем, им также отказывались предоставлять воду и еду. Суд считает, что Салих Мустафа лично принимал участие в пытках как минимум двух заключенных.

Салиха Мустафу арестовали в 2020 году. Тогда он занимал пост советника Минобороны Косово.

Официально специальный суд по Косово начал работу в 2017 году. Он рассматривает военные преступления ОАК, совершенные во время Косовской войны. Суд располагается в Гааге (Нидерланды) для защиты свидетелей, так как многие члены ОАК остаются близкими к властям Косово.

Олеся Павленко