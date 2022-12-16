Citroen представил концептуальную колесницу для Астерикса и Обеликса

Компания Citroen представила концептуальную колесницу Concept Chariot, созданную специально для фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».

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Дизайнеры французского автопроизводителя взяли за основу стиль культовой модели Citroen 2CV, который адаптировали под транспортное средство для очередной экранизации комиксов о приключениях галлов Астерикса и Обеликса.

«Кузов» колесницы, оснащенный люком, стилизован под силуэт кузова 2CV, роль подвески играют желудка кабанов, фары со светлячками и волшебным зельем выполнены в галльских шлемах, а колеса сделаны из щитов с рисунком, отсылающим к фирменному логотипу Citroen в виде двойных шевронов.

Премьера фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» состоится в 2023 году. Местом действия картины станет Китай — в одном из эпизодов фильма появится отсылка к рекламному ролику Citroen, снятому на Великой Китайской стене.

Максим Вершинин