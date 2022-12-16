Размер госдолга Удмуртии за ноябрь не изменился

Государственный долг Удмуртии на 1 декабря составил 71,5 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства финансов республики. Размер госдолга за ноябрь не изменился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В структуре госдолга республики кредиты из федерального бюджета составляют 93% или 66,5 млрд руб. (ставка 0,1% годовых). Обязательства по ценным бумагам занимают 7% (5 млрд руб.) от объема государственного долга, ставка — 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга на 1 декабря составили 642 млн руб. Просроченная задолженность и расходам на его обслуживание отсутствует.

Напомним, ранее глава Удмуртии заявил о возможном увеличении государственного долга республики с пониманием цели. В частности, акцент планируется сделать на реализации национальных проектов и инфраструктуре.