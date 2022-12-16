Орлов: на здании мэрии Екатеринбурга пока не будут вывешивать символы Z и V

Буквы Z и V (неофициальные символы поддержки военной спецоперации на Украине) пока не будут вывешивать на здании администрации Екатеринбурга, заявил на пресс-конференции мэр Алексей Орлов. Ранее петиция с соответствующей просьбой, которую также поддержала депутат Госдумы Жанна Рябцева, появилась на сайте на Change.org. При этом глава города готов встретиться с инициативными группами, чтобы обсудить этот вопрос.

«Понять бы с кем. Как выяснилось, инициатор запроса — несуществующий человек. Мы попытались найти его, но такого студента юридической академии нет. Поэтому, с кем вести этот разговор, я, честно говоря, не знаю», — подчеркнул Алексей Орлов.

Он добавил, что помешать размещению символов может то, что здание администрации является памятником культурного наследия, из-за чего для размещения на нем чего-либо требует дополнительных согласований и затрат. Делать за счет бюджета города, по словам мэра, это не уместно.

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