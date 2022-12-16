По факту смертельного ДТП с участием автобуса в Ижевске возбудили уголовное дело

В столице Удмуртии прокуратура провела проверку по факту дорожной аварии, в результате которой погибла 15-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба надзорного органа в Telegram, уголовное дело возбуждено по факту нарушения водителем правил дорожного движения, в результате чего погиб человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Установлено, что 15 декабря водитель пассажирского автобуса наехал на девушку 2007 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.