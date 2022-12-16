РБК: Apple решила отказаться от аренды офиса в Москве

Американская компания Apple прекратит аренду офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем в Москве. Компания ведет переговоры об условиях расторжения договора. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Apple арендовала в «Романовом дворе» офис на 3,5 тыс. кв. м в 2017 году, позже его площадь выросла до 4,7 тыс. кв. м. По данным Единого государственного реестра недвижимости, договор на аренду в здании у российского подразделения Apple действует до января 2025 года. Арендуемые помещения принадлежат компании «Алини Инвестментс Б.В.», один из бенефициаров которой — бизнесмен Рубен Варданян, отмечает РБК. Осенью он отказался от российского гражданства и получил должность госминистра Нагорного Карабаха.

По информации РБК, Apple решила отказаться от аренды офиса после объявления в России частичной мобилизации. При этом с начала пандемии коронавируса Apple не полностью использовала эти площади.

Apple объявила о сокращении поставок в Россию после начала военной операции на Украине. Компания также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay на территории России. Продукция Apple входит в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. По информации «Ведомостей», компания вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, Дубай и Лондон.

Олеся Павленко