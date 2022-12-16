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Жители Краснодара назвали сумму, которую готовы потратить на новогодние подарки

Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки 12,1 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Женщины делают новогодние подарки чаще, но тратят на них меньше, чем мужчины. Чаще всего жители России готовы дарить подарки родителям, детям, братьям и сестрам (66%). Каждый третий сделает подарок своей второй половинке (33%), каждый пятый, или 20% опрошенных,— друзьям. Самому себе подарок планируют подарить 13% опрошенных и 9% — коллегам. Никому не собираются дарить подарки 17% респондентов.

Почти во всех городах-миллионниках сумма на подарки в этом году снизилась по сравнению с прошлым годом. По России средняя сумма составляет 12,5 тыс. руб. При этом мужчины в 1,5 раза больше тратят средств на подарки, чем женщины. Наибольшую сумму на подарки выделяют жители Москвы (16,5 тыс. руб.), Ростова-на-Дону (16 тыс. руб.) и Красноярска (15 тыс. руб.). Меньше всего тратят в Самаре (11 тыс. руб.), Казани и Новосибирске (по 11,8 тыс. руб.), Омске (12 тыс. руб.).

Татьяна Ручкина

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