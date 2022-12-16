В Адыгее планируют на 23% увеличить господдержку агропромышленного комплекса

В 2023 году поддержка агропромышленного комплекса в Адыгее вырастет на 23,4%, до 722 млн руб. Об этом глава республики Мурат Кумпилов сообщил в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что власти региона будут наряду с растениеводством и животноводством уделять внимание и развитию садоводства и плодово-ягодных культур, а также популяризации и наращиванию производства адыгейского сыра. По словам главы региона, по индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгея получила 120 млн руб. на покупку сельхозтехники.

«Сельхозтоваропроизводители купили более чем на 350 млн сельхозтехники, которая будет субсидироваться республикой. Это тоже хороший шаг для того, чтобы мы двигались вперед», - отметил Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

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