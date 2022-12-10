Макрон призвал выработать «сильный европейский ответ» на закон США о снижении инфляции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нужно выработать ответ на американский закон о снижении инфляции. Он считает, что европейской индустрии на фоне таких мер США нужно оставаться конкурентоспособной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

«Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев»,— сказал господин Макрон на саммите государств юга Евросоюза в испанском Аликанте (цитата по ТАСС). Он считает, что ответ нужно выработать до конца первого квартала 2023 года.

Господин Макрон заверил, что такого же мнения придерживаются другие лидеры стран юга ЕС. Ведутся переговоры с США, чтобы были сделаны исключения для европейской продукции.

Президент США Джо Байден одобрил закон о снижении инфляции летом. Эта инициатива предусматривает выделение $400 млрд государственных субсидий на поддержку американской экономики и введение других мер. Во Франции и Германии опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию ряда заводов в США и общему упадку промышленности. По информации The Wall Street Journal, господин Макрон и другие европейские лидеры обвиняют США в экономическом спаде.

О недовольстве Франции американским законом — в материале «Ъ» «Визит на лучшем уровне».

Леонид Уварчев