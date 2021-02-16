Деньги на ветер

К шестидесятилетию итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori, что на русский переводится как «Трехцветные Стрелы», земляки из компании Pagani подготовили юбилейную серию, состоящую всего из трех родстеров модели Huayra. Авиационную тему автомобильная марка эксплуатирует не впервые – версия Tricolore была и у Zonda, предыдущей модели бренда. «Самолетность» подчеркивается элементами декора кокпита, выполненными из авиационного алюминия. Рычаг коробки вообще вырезан из цельного куска «крылатого металла». Трехцветная пристрочка на сиденьях, логотипы Frecce Tricolori везде, где их можно было разместить, в том числе на замках ремней. Каждому автомобилю присвоен специальный номер в соответствии с ролями, которые каждый пилот исполняет в пилотажной группе. 0 – командир, который руководит с земли. 1 – начальник соединения, который ведет группу в воздухе. 10 – солист, который отделяется от группы в самых показательных сценах авиашоу. За рамками пресс-релиза по известным причинам остался тот факт, что именно пилотажная группа Frecce Tricolori стала причиной катастрофы на военной авиабазе Рамштайн в Германии 28 августа 1988 года. Во время авиашоу три из десяти самолетов Aermacchi MB-339PAN столкнулись, и один из них рухнул на зрителей – семьдесят человек погибли, несколько сотен получили ранения. Именно в честь этого события была названа музыкальная группа Rammstein. Шестилитровый V12 Huayra Tricolore развивает 840 л.с. Цена спецверсии 5 500 000 евро.