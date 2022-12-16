Пресное блюдо… и острота по вкусу

Если вы бывали в Германии не с туристической группой, а самостоятельно, то наверняка обратили внимание, что найти кафе с местной кухней чрезвычайно трудно. Греческая, тайская, вьетнамская, ну и, конечно же, китайская — быстро, дешево, степень остроты по вкусу. Не получится ли точно так же с автомобилями?

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Именно об этом я думал, перемещаясь на электромобиле китайской марки Wuling по улицам древнего немецкого города Хальберштадт. Мой коллега крутил руль, а я крутил головой по сторонам: «Ну что, немцы, чувствуете, кто пришел и принес погибель не только „Опелям", но и тем, кто покруче?» Но внимания на нас никто не обращал. Наверняка принимали неброскую белую машинку за мотоколяску одной из многочисленных французских фирм, для управления такими изделиями когда-то права не были нужны.

Но тут все серьезно. Кузов не пластмассовый, железный —дверь хлопает, как у холодильника. К слову, о холодильниках. В городе Лючжоу — именно там квартирует компания SAIC-GM-Wuling Automobile — ничего нового не изобрели. В Японии уже давно для внутреннего рынка многие автомобильные компании выпускают так называемые кей-кары, эдакие холодильники на колесах, где с небольших габаритов машины по длине и ширине, дающих какие-то налоговые льготы, получают максимум полезного объема за счет высоты. Так и здесь. Колесная база невелика, зато сам автомобиль высокий — 1621 мм, и ездоки не лежат в креслах, а сидят, как на стульях. То есть тут просторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Педаль «газа» расположена не очень привычно – практически по центру, то есть на нее может жать не только водитель, но и передний пассажир. По всей вероятности, сместить педаль влево помешала рулевая колонка Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 4 Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Педаль «газа» расположена не очень привычно – практически по центру, то есть на нее может жать не только водитель, но и передний пассажир. По всей вероятности, сместить педаль влево помешала рулевая колонка Фото: Дмитрий Гронский

Приборный щиток — что-то типа планшета, как это сегодня принято. На нем сначала загорается логотип Wuling, потом появляется как бы вид машины сверху, в которой анимированы процессы рекуперации, видно, как фары начинают светить перед автомобилем, когда их включаешь. Тут же спидометр и прогноз запаса хода — он тут около 170 км при полном аккумуляторе. Когда электромобиль ставится на зарядку, шайбу управления несуществующей «коробкой» — крутилка расположена между подушками передних сидений — надо повернуть на индикацию в виде штепселя. Это тут вместо «паркинга», остальные положения — привычные R, N и D. Когда машина заряжается, колесико снизу подсвечивается, и повернуть его в другой режим не получится. В комплект к автомобилю входит кабель для зарядки от бытовой электросети — шести-восьми часов достаточно, чтобы заполнить батарею «доверху» в домашних условиях.

До 75 км/ч Wuling едет бодро, даже с тремя пассажирами на борту. Быстрее ему уже ощутимо тяжело. Электромор жалобно воет, и скорость ты определяешь не только на вид и на слух, но и на ощупь — электромобиль подкидывает на средневековой брусчатке, и ты ищешь в салоне, за что бы ухватиться. Есть тут, кстати, и «спортивный» режим — рядом с рулевой колонкой находится клавиша E/S. Я, правда, разницы никакой не почувствовал. Да и о каком «спорте» может идти речь, когда у тебя автомобиль с такой аэродинамикой и мотором мощностью 18 л.c., передающим усилие на заднюю ось.

Словом, машина и машина. Тележка без харизмы для перемещения из пункта А в пункт Б. Можно ли как-то развеселить это пресное китайское блюдо? Добавить ему остроты по вкусу? Когда мы загоняли Wuling внутрь фургона Mercedes-Benz Sprinter, чтобы отправить из Германии в Латвию, я даже не предполагал, что ответы на эти вопросы могут быть столь быстрыми и столь шокирующими.

Роскошь – это не обязательно дорого

Когда Леонард Янкелович, глава компании Dartz Motors, прислал мне первое видео из Риги, я чуть не заплакал. Четыре молодца подошли с разных сторон к белому Wuling, на котором я ездил еще неделю назад, и сняли с него крышу. Именно так. Стойки, а заодно и лобовое стекло были попросту спилены «болгаркой» — в бывшей республике Союза до сих пор так именуют УШМ. То есть было полное впечатление, что был, вот, неброский, но вполне себе пригодный для хозяйственных поездок транспорт. А его взяли и испортили. Но потом, в течение какого-то месяца появилось то, что вы видите здесь на фотографиях.

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Пляжный родстер — это не просто машина без крыши. Важно было сделать так, чтобы и выглядела она побойчее, а не как высокая коробчонка на крохотных ножках-колесиках. Нужно было постараться как минимум сделать машину ниже — как физически, так и визуально. Именно поэтому ветровое стекло не оставили как есть, а срезали на две трети. Вместо 12-дюймовых колес поставили 15-дюймовые. А еще справа и слева на нижней части бортов появились нарисованные темные трапеции — теперь кажется, что клиренс у автомобиля выше, и сам он выглядит более поджарым.

«Родстер — это по определению дорого, — говорит хозяин Dartz Motors г-н Янкелович, — но целью нашего проекта было доказать, что подобного рода родстер может быть доступным». Китайский электромобиль, который стоит вдвое дешевле ваших нынешних «Жигулей». Но при этом без крыши, с кожей, карбоном, «Бенг энд Олуфсеном», кучей модных аксессуаров и прочих атрибутов «дольче виты»



Кресел в салоне оставили два. А вместо пластика и синтетической ткани интерьер теперь щеголяет кожей аллигатора, страуса и пони. Увы, этот рынок жесток. Позади сидений — пунцовые дуги безопасности, внутри которых на растяжках помещены круглые колонки Bang & Olufsen, которые транслируют через Bluetooth музыку с планшета, которым заменена штатная приборная панель. Их можно взять с собой, покидая машину. Не потому, что их подрежут злоумышленники, а для того, чтобы продолжить праздник на пляже — увы, власти многих стран взяли моду не позволять подъезжать прямо к воде даже на электромобиле.

Если присмотреться, то позади дуг видны два «горбика». Это не только традиционные для родстеров аэродинамические элементы, не позволяющие встречным потокам вихриться у затылков ездоков. Внутри этих полых емкостей разместились два стильных рюкзака с пляжными принадлежностями. Если же открыть основной багажник, который находится ниже уровнем, то там тоже можно обнаружить кое-что интересное. Пару зонтиков Pasotti, упрятанных в тубус из кованого карбона. Здесь же машинка для разогрева сэндвичей, питающаяся через USB-разъем от бортовой электросети автомобиля и уменьшающая запас хода. Для пляжа, конечно, логичнее был бы холодильник, но, видимо, сказалось то, что строили и испытывали родстер в ноябрьской Риге — в дождь, снег и ветер.

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Название проекта, как это принято у компании Dartz, сложносоставное — Freze Froggy EV Beachstar The Winners Edition. Фрезе — имя промышленника, из прибалтийских немцев, который одним из первых начал выпускать в Российской империи автомобили. Froggy — «пасхалка» одной из первых моделей Dartz. EV и Beachstar — понятно. Ну а «Версия победителя» — потому что проект заказала инвестиционная компания из Катара, аккурат к чемпионату мира по футболу. К слову, цвета, в которые окрашен кузов, копируют понтоны государственных флагов упомянутого ближневосточного государства и Латвии.

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Когда я пишу эти строки, то пока не знаю, кто поднимет над головой знаменитый кубок — Месси или Мбаппе. Но уже сейчас очевидно, что и тот и другой миллионер едва ли даже посмотрит в сторону чемпионского «бичстара». Что, впрочем, никак не умаляет ценности проделанной работы. Посмотрите, что было и что стало.

Дмитрий Гронский