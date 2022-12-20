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Шпаргалки в законе

Audi FelGAN

Компания Audi поставила перед собой интересную цель — использовать искусственный интеллект во всех департаментах, даже в сугубо творческих. Дизайнерам, например, постоянно нужно думать нестандартно, что довольно сложно, так как людям свойственно делать то, что им знакомо. Именно с этим и должно помочь программное обеспечение FelGAN, совместная разработка ИТ-департамента Audi и отдела Audi Design, которая является своего рода центром спонтанных идей.

Фото: Audi

Фото: Audi

Название FelGAN — это смесь немецкого слова «обод» и аббревиатуры GAN, которая расшифровывается как генеративно-состязательная сеть и является алгоритмом машинного обучения без учителя. То есть программное обеспечение, о котором идет речь, помогает в работе исключительно дизайнерам колесных дисков. FelGAN обладает библиотекой из множества изображений существующих колесных дисков, дизайнеры также загружают в нее свои рисунки и фотографии, а получаемые сгенерированные нейросетью отдельные элементы дизайна специалисты заимствуют для своей работы над реальными продуктами.

Анна Килимник

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