Из свежей почты

Алеша Холькин, 16 лет, симптоматическая эпилепсия, детский церебральный паралич, требуется лечение. 139 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб.

В полтора месяца у сына начались судороги. Лекарства не помогали, судороги усиливались, случались чаще и тяжелее. Алеша совсем не развивался, а реабилитацию нам не разрешали, мы сами занимались с сыном. Нам удалось попасть в московский Институт медтехнологий (ИМТ), там Алешу обследовали и заменили препараты. Приступы стали редкими, и это позволило начать лечение. Сейчас Алеша сидит с опорой и фиксирует взгляд. Он еще не стоит, не ходит и не говорит, жестами показывает «да» и «нет». Лечение нужно продолжить, но мы не в силах его оплатить. Светлана Холькина, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику требуется госпитализация. Надо добиться длительной ремиссии по эпилепсии, это позволит начать полноценную реабилитацию».

Катя Пугачёва, 10 лет, недоразвитие челюстей, расщелина нёба, требуется ортодонтическое лечение. 139 100 руб.

Внимание! Цена лечения 394 100 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 25 тыс. руб.

У Кати врожденный дефект: расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и нёба. В семь месяцев губу зашили, но нёбо хирурги тогда не взялись оперировать. Еда попадала в нос, дочка давилась и задыхалась. Зубы росли криво. С помощью Русфонда мы начали лечение в московском Центре челюстно-лицевой хирургии. Сейчас Катя говорит разборчиво, но проблем еще много: нарушен прикус, жевать тяжело, пища в нос попадает. Лечение нужно продолжить, но без вашей помощи нам не справиться! Виталия Пугачёва, Адыгея

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке установлен расширяющий несъемный аппарат в сочетании с лицевой маской. В дальнейшем потребуются две операции, для их выполнения нужно провести подготовительное ортодонтическое лечение».

Артем Данилов, 14 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 208 298 руб.

Внимание! Цена лечения 476 298 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Славия» соберут 18 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми стопами, почти год провел в гипсе. Потом ему сделали операцию по рассечению мышц и сухожилий и опять загипсовали. Стопы выпрямились, и Артем начал ходить у опоры, а потом самостоятельно, в ортопедической обуви. Он регулярно проходил курсы массажа и лечебной физкультуры, но со временем ноги стали болеть, стопы опять подворачиваются, Артем хромает. Мы обратились к ярославскому ортопеду — доктору Вавилову, у него большой опыт в лечении косолапости. Он готов провести операцию, но мы не в силах ее оплатить. Помогите! Екатерина Данилова, Новгородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы проведем этапные гипсования стоп и операцию — реконструкцию среднего и заднего отдела стоп с перемещением большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. В результате мальчик будет нормально ходить».

Настя Колмакова, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 162 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 19 тыс. руб.

Настя росла подвижной, в детском саду занималась карате, ушу и танцами. А в семь лет заболела и попала в детскую областную больницу. Оказалось, у Насти аппендицит, а когда она восстанавливалась после операции, заразилась коронавирусом. Тогда же врачи заподозрили у нее порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Обследование в Томском НИИ кардиологии диагноз подтвердило. Доктора сказали, что дефект нужно закрыть в ближайшее время, иначе Насте грозит сердечная недостаточность. Кардиохирурги готовы провести операцию щадяще, через сосуды. Но она платная и стоит дорого. Помогите! Кристина Колмакова, Кемеровская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Настя быстро восстановится».

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