16,7 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 января 2023 года, сообщил вчера Минфин. Это сразу на $26,6 ниже действующей декабрьской ставки в $43,3. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря в $57,49 за баррель, что на $13,1 ниже показателя предыдущего периода ($71,1 за баррель). Однако в большей степени столь значительное сокращение размера пошлины объясняется не падением цены Urals, а вступлением в силу завершающего этапа налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное повышение ставок НДПИ в обмен на снижение пошлин на вывозимую нефть).