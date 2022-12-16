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Коммерсантъ FM
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16,7 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 января 2023 года, сообщил вчера Минфин. Это сразу на $26,6 ниже действующей декабрьской ставки в $43,3. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря в $57,49 за баррель, что на $13,1 ниже показателя предыдущего периода ($71,1 за баррель). Однако в большей степени столь значительное сокращение размера пошлины объясняется не падением цены Urals, а вступлением в силу завершающего этапа налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное повышение ставок НДПИ в обмен на снижение пошлин на вывозимую нефть).

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