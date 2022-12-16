Деньги отложили на будущее

Жители Татарстана продолжают экономить на покупке товаров. По итогам третьего квартала потребительские траты населения составили лишь 82% от его доходов. Такая ситуация наблюдается практически во всех регионах страны. По мнению экспертов, россияне «стали переходить на сберегательную модель поведения уже с марта», после начала спецоперации. В первую очередь они отказались от непервоочередных трат, например от покупки техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Потребительские расходы жителя Татарстана по итогам третьего квартала составили в среднем 38,25 тыс. руб. в месяц. Это 82,3% среднего месячного дохода, который в отчетный период достиг 46,5 тыс. руб. Такие данные представила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата.

В целом по России в этот период жители тратили 78,2% своего заработка. Потребительские расходы в месяц составили почти 36 тыс. руб., а доходы граждан — более 46 тыс. руб. При этом в FinExpertiza отмечают, что в России два квартала подряд сокращаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты снизились во втором квартале на 7% год к году, а в третьем — на 6,4%.

Согласно исследованию, только в первом квартале 2022 года увеличивались потребительские расходы россиян. Даже с учетом инфляции рост составил 5,1%. «Тогда потребители в ожидании дальнейшего роста цен на товары длительного пользования не только активно тратили свои текущие доходы, но и задействовали накопления»,— поясняют эксперты. Однако затем ситуация изменилась. «Население урезало траты в большей степени не из-за ухудшения своего материального благополучия, а в связи со стремлением увеличить сбережения и создать финансовую подушку на будущее»,— говорится в исследовании. Более быстрыми темпами траты населения сокращались только в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда «в связи с карантинными ограничениями у людей было меньше возможностей потратить деньги за пределами своего дома».

В FinExpertiza отмечают, что размер потребительских расходов зависит от доходов граждан. Однако «начиная с определенного уровня благосостояния население перестает наращивать расходы прежними темпами и начинает больше сберегать». «Поэтому траты населения между регионами отличаются меньше, чем доходы. Если в небогатых регионах жители вынуждены тратить практически все заработанное на текущее потребление, то в благополучных субъектах люди могут себе позволить откладывать значительную часть поступающих денег»,— отмечают авторы исследования.

В третьем квартале только в одном регионе потребительские расходы превысили доходы: в Тюменской области (на 4,8%). То есть население расходовало в том числе свои накопления. В Кабардино-Балкарии потребительские траты составили 96,3% от доходов. Далее следуют Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Калининградская область (более 90%). В Приволжском федеральном округе самая большая доля расходов у Пензенской области — 88,7%, а самая низкая — у Марий Эл. В соседней с Татарстаном республике жители тратили 76,5% своего заработка.

Напомним, что Татарстан — один из немногих российских регионов, в которых за девять месяцев 2022 года реальные денежные доходы населения выросли. Как сообщал „Ъ“, рост составил 1,2%. Реальные располагаемые доходы граждан (рассчитываются за минусом обязательных платежей и с учетом индекса потребительских цен) выросли на 1,9%. При этом номинальные доходы (без учета инфляции) выросли на 16,4%. В целом же по России рост номинальных доходов составил 12,8%, а реальные доходы сократились на 1,7%. При этом оборот розничной торговли в Татарстане за девять месяцев оказался меньше на 2,4%, чем за аналогичный период прошлого года.

«Россияне стали переходить на сберегательную модель поведения уже с марта, чему способствовали общая ситуация неопределенности и взмывшие вверх ставки по вкладам. С середины весны оборот розничной торговли в реальном выражении начал сокращаться»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. Она отмечает, что расходы на непродовольственные товары снижались быстрее, чем на продовольствие, поскольку потребители отказывались от непервоочередных трат. При этом в развитых регионах потребительский спрос сокращался заметнее. «Люди, располагающие лишними деньгами, предпочитали их отложить. Кроме того, сокращению платежеспособного спроса способствовал отток населения. Длительный отъезд за границу могли позволить себе прежде всего люди, у которых имеются накопления или стабильная удаленная работа»,— указывает госпожа Трубникова.

Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая добавляет, что в Татарстане, как и в целом по стране, рост номинальных денежных доходов в этом году опережает рост потребительских расходов (в Татарстане они выросли на 13,6%). «Это связано с переходом к сберегательной модели поведения населения, характерной для периодов спада экономической активности и высокой неопределенности»,— соглашается она.

Кирилл Антонов