Депутаты готовятся к поправке

Госсовет Татарстана планирует собраться на заключительное в этом году заседание 23 декабря. На нем может быть рассмотрен проект поправок в Конституцию республики. По федеральному закону, республика должна отказаться от должности президента к 2023 году. Пока повестка этого заседания не раскрывается. А вчера на сессии вопрос изменения основного закона депутатами не поднимался. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин лишь посетовал на то, что федеральный центр обязал республику упразднить свой Конституционный суд. А один из бывших депутатов вспомнил, что раньше у республики «был суверенитет». По мнению экспертов, Москва может сохранить за Татарстаном «максимальную самостоятельность», даже если республика откажется от поста президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вчера Госсовет Татарстана не стал рассматривать изменения в Конституцию республики, которые необходимо принять до 1 января 2023 года. Этого требует федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятый Госдумой в конце прошлого года. Согласно этому документу, высшее должностное лица субъекта, в частности, не имеет право называться президентом. Татарстан остается единственным российским регионом, где эта должность по-прежнему сохранилась. Ее с 2010 года занимает Рустам Минниханов.

Ранее в Госсовете Татарстана сообщали, что для подготовки поправок в региональную Конституцию создана рабочая группа. «Очень аккуратно, ровно, в рамках наших полномочий будем рассматривать в том числе изменения в Конституцию и в этих вопросах»,— обещал „Ъ“ спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Однако в дальнейшем на заседаниях Госсовета и его комитетов тема изменения основного закона республики больше не поднималась.

По всей видимости, поправки могут быть рассмотрены лишь на следующей неделе. Спикер Фарид Мухаметшин объявил, что на 23 декабря назначено еще одно заседание, хотя, как правило, Госсовет собирается не чаще одного раза в месяц. Повестка этого заседания неизвестна. «Пока нет информации»,— сообщили „Ъ“ в пресс-службе Госсовета. Однако сегодня состоится заседанием президиума парламента: он должен определить перечень вопросов, которые депутаты рассмотрят на заключительной в 2022 году сессии.

Вместе с тем вчера Фарид Мухаметшин выразил сожаление в связи с тем, что, по требованию федерального центра, в республике со следующего года упраздняется Конституционный суд. Как сообщал „Ъ“, региональный закон об этом был одобрен еще в октябре. А вчера депутаты приняли постановление о том, как будет выглядеть «удостоверение судьи Конституционного суда Республики Татарстан, прекратившего исполнение своих полномочий» (ранее им было утверждено пожизненное содержание за счет бюджета республики). «Все субъекты с большим сожалением говорят о принятом решении федерального центра, об уменьшении доступности правосудия»,— заявил господин Мухаметшин. По его словам, теперь нагрузка будет расти на правоохранительные органы, суды общей юрисдикции, прокуратуру. «Не каждый гражданин Татарстана сможет поехать, чтобы защитить свои права, в Конституционный суд РФ в Санкт-Петербург»,— указал господин Мухаметшин. Он добавил, что в республике «очень серьезно над этим работали, но решение принято». «Мы отдаем дань уважения Конституционному суду республики»,— подытожил спикер.

Также Фарид Мухаметшин рассказал, как на федеральном уровне приняли решение, чтобы региональные парламенты могли заключать межпарламентские соглашения только после одобрения МИДа и других федеральных министерств. Он рассказал, что на таком соглашении Госсовета и верхней палаты Туркменистана настаивал Гурбангулы Бердымухамедов, экс-президент этой страны. «Ну вот мы сейчас проходим тяжелую рутинную работу по получению всех этих соглашений»,— пожаловался господин Мухаметшин.

На заседании Госсовета даже вспомнили о самостоятельности региона в 1990-х годах. Бывший депутат Госсовета и Верховного совета Татарской СССР Гелий Кобелев (вчера он получил из рук спикера почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма») рассказал, как под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева «все делалось в Москве, чтобы получить нам суверенитет республики». «И когда в Кремле у Ельцина было подписано это все, мы приехали в совершенно другую республику, которая имела суверенитет, финансы, Конституцию, герб, флаг»,— отметил экс-депутат. По словам господина Кобелева, «это непросто все далось». Он даже вспомнил, как здание парламента республики пытались взять «штурмом». «Минтимер Шарипович им объяснил: вы хотите через революцию взять самостоятельность республики, а мы будем брать через закон. И мы это все сделали, и мы это все получили»,— отметил бывший парламентарий. Нынешние депутаты выступление господина Кобелева обсуждать не стали.

«Конечно, у властей Татарстана остаются опасения, что если сдать одну позицию, то придется сдавать другую. Есть пример Башкирии, где сдали все. Но я думаю, что эта тема тяжела для элиты республики только морально. Можно предположить, что до конца года вопрос изменения Конституции будет решен и на следующее заседание он будет вынесен на рассмотрение»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. По его словам, несмотря на то что «мы перешли от федерализма к унитарному устройству», Татарстан «все равно имеет больше возможностей, чем любой субъект РФ, за исключением, может, Чечни». Эксперт считает, что республика согласится отказаться от должности президента, если «элита останется при своем и кадровая политика по-прежнему будет определяться в Казани, финансовые потоки будут контролироваться в Казани, если Москва предоставит максимальную самостоятельность». Кроме того, господин Калачев напомнил, что новый федеральный закон позволяет Татарстану снять ограничения по числу сроков на пребывание главы региона у власти. «Это позволит сохранить Минниханова во главе республики после 2025 года и самим определять внутреннюю политику»,— заключил господин Калачев.

Кирилл Антонов