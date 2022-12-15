Марокканцы уволили тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост, который занимал с 2014 года. Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, но после поражения национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре, Португальская федерация футбола договорилась с Сантушем о досрочном прекращении сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фернанду Сантуш

Фото: Molly Darlington, Reuters Фернанду Сантуш

Фото: Molly Darlington, Reuters

Еще один тренер лишился работы по итогам нынешнего чемпионата мира, который уже близится к завершению. Для сборной Португалии турнир закончился в четвертьфинале, где она, несмотря на статус явного фаворита, проиграла со счетом 0:1 марокканцам. В результате это поражение стоило должности главному тренеру португальцев Фернанду Сантушу. Португальская федерация футбола официально объявила об отставке опытного наставника. Контракт 68-летнего специалиста истекал только в 2024 году, но стороны решили расторгнуть его уже сейчас по обоюдному согласию.

Причем еще недавно ничто вроде бы не предвещало такой развязки. У сборной Португалии на чемпионате мира все складывалось хорошо. Она относительно уверенно выиграла группу Н, потерпев поражение лишь в третьем, ничего не значившем для нее матче с Южной Кореей. Да, команда Сантуша подвергалась критике за не самый зрелищный футбол при том шикарном подборе ярких исполнителей, которым она располагала. Но в 1/8 финала португальцы показали себя во всей красе, буквально стерев в порошок сборную Швейцарии,— 6:1. При этом Сантуш отважился тогда на достаточно рискованный шаг и не поставил в стартовый состав Криштиану Роналду, который и вправду выглядел в Катаре далеко не лучшим образом. Раньше подобное просто невозможно было представить. По слухам, Роналду пользовался куда большим авторитетом, чем Сантуш, и фактически сам себя ставил в состав.

В четвертьфинале главный тренер португальцев снова рискнул, оставив суперзвезду на скамейке запасных. Впрочем, когда у подопечных Сантуша стало подгорать в матче с марокканцами, Роналду практически сразу появился на поле. Однако ни он, ни другие португальские знаменитости так и не смогли забить. Команда, которую все видели как минимум в полуфинале, уступила 0:1 и покинула чемпионат мира. Так что неудивительно, что теперь свой пост покинул и Сантуш, который занял еще в 2014 году. С другой стороны, немногим специалистам в современном футболе удавалось так долго находиться во главе национальной сборной, к тому же столь амбициозной, как португальская. Сантуш как-никак сумел сработаться с Роналду, который славится тяжелым характером, и благодаря их союзу португальцы выиграли чемпионат Европы в 2016 году. Кроме того, они победили в Лиге наций-2018/19.

Сейчас уже обсуждается вопрос, кто возглавит одну из лучших сборных мира после Сантуша. Надо сказать, выбор у Португальской федерации футбола очень богатый. В расширенный список кандидатов входят такие известные специалисты, как Жорже Жезуш, Паулу Соуза, Карлуш Кейрош, Паулу Бенту, Жозе Моуринью. Рассматривается даже кандидатура бывшего главного тренера московского «Спартака» Руя Витории. По мнению футбольного агента Паулу Барбозы, которым он поделился с изданием «Спорт-Экспресс», временно сборную Португалии доверят Рую Жорже, руководившему молодежной командой до 21 года, а затем планируется пригласить Моуринью.

Александр Ильин