«Росатом» сообщил о достижении целевого показателя по развитию Северного морского пути

Госкорпорация «Росатом» сообщила, что объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП) превысил 32 млн т. Достижение этого целевого показателя планировалось к концу года. Окончательные итоги будут подведены в январе 2023 года, следует из сообщения на сайте корпорации.

СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком.

По данным госкорпорации, общая валовая вместимость судов, прошедших через СМП с 1 января по 13 декабря составила 52 млн т. Грузопоток в основном состоял из нефтегазовых проектов — нефть и нефтепродукты (7,224 млн т), СПГ и газоконденсат (20,489 млн т). Объем перевезенного угля составил 295 тыс. т.

Президент России Владимир Путин поручил передать контроль над СМП «Росатому» в мае. Ранее его совместно с госкорпорацией контролировал Минтранс. В рамках проекта «Развитие Северного морского пути» планируется создание инфраструктуры, которая поспособствует росту грузопотока до 80 млн т к 2024 году и до 150 млн т к 2030 году.

Лусине Баласян