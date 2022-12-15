Выставка «Ведутся земляные работы» открылась в Уральском филиале ГМИИ

Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина представил групповую выставку «Ведутся земляные работы», в которую вошли работы наставников и выпускников лаборатории молодого художника и произведения из коллекции медиаискусства и архива ГМИИ. В экспозиции представлены произведения Аллы Мировской, Анастасии Богомоловой, «ГУЙ», matiush first, Андрея Чугунова, Анны и Виталия Черепановых, Светланы Спириной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работа Анны и Виталия Черепановых Фото: Елена Медведева "Прелюдия для беспорядочной непрерывности". Светлана Спирина Фото: Елена Медведева "Прелюдия для беспорядочной непрерывности". Светлана Спирина Фото: Елена Медведева Следующая фотография 1 / 3 Работа Анны и Виталия Черепановых Фото: Елена Медведева "Прелюдия для беспорядочной непрерывности". Светлана Спирина Фото: Елена Медведева "Прелюдия для беспорядочной непрерывности". Светлана Спирина Фото: Елена Медведева

«В 2018 году в филиале появился такой проект, который мы назвали "Лаборатория молодого художника". Он стал за многие годы первой важной точкой для саморазвития молодых уральских художников поскольку существуют определенные проблемы, связанные с образованием в сфере современного искусства в Екатеринбурге»,— рассказал куратор выставки, заместитель директора Уральского филиала ГМИИ Артем Антипин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект "Хроноглиф". "ГУЙ"

Фото: Елена Медведева Проект "Хроноглиф". "ГУЙ"

Фото: Елена Медведева

Выставка работает до 12 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект "Хроноглиф". "ГУЙ"

Фото: Елена Медведева Проект "Хроноглиф". "ГУЙ"

Фото: Елена Медведева

Лаборатория молодого художника — просветительский проект Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина. Впервые была организована в 2018 году. Лаборатория состоит из серии тематических курсов от кураторов, художников и галеристов, включающих лекционные и практические занятия. Участниками проекта могут стать начинающие художники любого возраста и образования. В формате open studios (открытых студий) и на публичных мероприятиях любой желающий может познакомиться с актуальными направлениями современного искусства и их представителями.

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Елена Медведева