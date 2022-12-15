Парламент — не место для зарплаты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в четверг предложил депутатам облдумы подумать над сокращением чрезмерного, по его мнению, количества законодателей, работающих на профессиональной основе. Сейчас зарплату получают 38 из 50 депутатов заксобрания. Господин Евраев привел в пример, в частности, Белгородскую облдуму, где всего пять из 50 депутатов работают на профессиональной основе. В Ярославской облдуме считают, что инициатива губернатора ударит прежде всего по «и без того нищей» оппозиции. А эксперт уверен, что это снизит независимость депутатского корпуса в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании облдумы 15 декабря неожиданно затронул тему слишком большого, по его мнению, количества депутатов, получающих зарплату. «У нас с вами депутатский корпус — 50 человек, и 38 — на платной основе. Я бы предложил подумать тоже на эту тему серьезным образом и изменить это соотношение. Я тоже взял и проанализировал. Белгородская область: 50 человек — количество депутатов, на платной основе — пять человек. У нас 38, замечу. Калужская область — 40 человек, на платной основе — три человека. Орловская область — 50 человек, на платной основе — 13 человек»,— пояснил он свою мысль на конкретных примерах.

По словам господина Евраева, «такого, как у нас, даже близко нигде нет». «Понимаете? Поэтому, когда мы говорим с вами про наведение порядка, про оптимизацию, то давайте начинать будем с самих себя. Мне кажется, это будет справедливо и честно по отношению к жителям Ярославской области»,— подчеркнул губернатор.

Количество депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливается региональным законодательством. В Ярославской области в настоящее время это может быть любое число вплоть до 50.

Источник “Ъ” в облдуме отмечает, что в случае сокращения числа депутатов-профессионалов «для жителей области ничего не поменяется, а губернатору станет полегче проводить решения».

«Думаю, это будет обсуждаться со следующего созыва (в 2023 году должны пройти очередные выборы в облдуму.— “Ъ”) и будет рассмотрен какой-нибудь компромисс — может, только руководителям предложат остаться на постоянке»,— предположил собеседник “Ъ”. Главные потери, по его словам, «понесет и без того нищая оппозиция, потому что депутаты с этой зарплаты содержат свои партийные организации».

Политолог Александр Кынев называет приведенные Михаилом Евраевым примеры «девиантными»: «Ссылаться на плохой опыт — это негативная практика. Ярославская область всегда отличалась довольно развитыми демократическими традициями, и это всегда было ее достоинство». Количество депутатов, работающих на штатной основе,— это элемент независимости депутатского корпуса, уверен эксперт: «Властям это, видимо, неудобно, они хотят более зависимый депутатский корпус. А если депутат не будет получать зарплату, он будет работать где-то еще, и у него не будет времени, чтобы заниматься законотворчеством». В среднем по России, по данным господина Кынева, количество профессиональных депутатов в заксобраниях регионов составляет примерно 34%.

В ноябре “Ъ” писал о планах по сокращению количества депутатов Ярославской облдумы. Источник “Ъ” в заксобрании тогда сообщил, что сейчас готовятся поправки к уставу региона, в соответствии с которыми число депутатов будет сокращено на 8% — до 46 человек. Также планируется существенно уменьшить количество депутатов, избираемых по партийным спискам: на данный момент обсуждается вариант с 34 одномандатниками и 12 списочниками. В текущем созыве облдумы 25 депутатов избраны по пропорциональной системе, 25 — по мажоритарной.

Александр Тихонов, Ярославль