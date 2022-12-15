Патрульным оправдали превышение

В Саратове двое бывших полицейских признаны невиновными по делу об избиении гражданина при задержании. Суд пришел к выводу, что причинение вреда здоровью было оправданным, так как потерпевший применил насилие к одному из сотрудников. По словам представителя избитого мужчины, он оттолкнул полицейского, когда тот брызнул ему в глаза из газового баллончика, и был приговорен к условному сроку за это действие. Представители потерпевшей стороны намерены добиваться обвинительного приговора для экс-полицейских, которые получили право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда, причиненных уголовным прес­ледованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Саратова 15 декабря оправдал двоих бывших сотрудников патрульно-постовой службы полиции городского УМВД Ильдара Давыдова и Беслана Менглибаева, которые обвинялись в превышении должностных полномочий в отношении горожанина Олега Линькова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что вечером 29 апреля у дома 43 по проспекту Столыпина полицейские, находившиеся при исполнении должностных обязанностей по охране общественного порядка, заметили потерпевшего Олега Линькова, «внешний вид и поведение которого давали реальные основания считать, что последним совершается административное правонарушение» — мужчина якобы вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Ильдар Давыдов и Беслан Менглибаев, подойдя к господину Линькову, указали ему на совершение административного правонарушения и попросили проследовать за ними в отдел полиции. По информации суда, потерпевший не подчинился и нецензурно выругался в их адрес, а также «применил к Менглибаеву насилие, не опасное для жизни и здоровья». Адвокат Олега Линькова Дмитрий Николаев уточнил, что его доверитель оттолкнул сотрудника ППС, за что позднее был привлечен к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»). В отношении мужчины имеется вступивший в силу приговор о назначении ему наказания в виде двух лет лишения свободы условно.

Фрунзенский районный суд тоже упоминает этот судебный акт, мотивируя им оправдательный приговор в отношении бывших полицейских.

«Согласно ч. 1 ст. 38 УК РФ («причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление») не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер»,— говорится в судебном ­акте.

Проанализировав доказательства, суд признал установленным факт применения подсудимыми физической силы и специальных средств к Олегу Линькову, однако пришел к выводу, что «насилие и специальные средства были применены с целью задержания лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ», а также для преодоления противодействия законным требованиям полицейских и для пресечения ­сопротивления.

Бывшие сотрудники ППС, которые настаивали на своей невиновности, убедили суд, что без применения насилия и спецсредств они не смогли бы преодолеть сопротивление потерпевшего.

Ильдар Давыдов и Беслан Менглибаев признаны невиновными в превышении должностных полномочий, с правом на реабилитацию и на возмещение имущественного и морального вреда.

Гражданский иск потерпевшего Олега Линькова о взыскании морального вреда оставлен без рассмотрения. Однако за ним сохранили право на предъявление иска в порядке гражданского судо­производства.

Дмитрий Николаев заявил о намерении обжаловать этот приговор. Он указал, что превышение должностных полномочий подтвердила служебная проверка управления собственной безопасности ГУ МВД, по итогам которой оба сотрудника ППС были уволены из правоохранительных органов.

«Среди доказательств имеется видеозапись, на которой видно, что мой доверитель сопротивления никакого не оказывает, а сотрудники превышают полномочия, брызгают ему в лицо газовым баллончиком и наносят множественные удары резиновыми дубинками. У него телесные повреждения были по всему телу — синяки, ссадины, кровоподтеки. Он не оказывал им никакого сопротивления, не создавал для них угрозы. Они его фактически избивали, и сотрудники УСБ дали об этом показания в суде. Однако суд по непонятной для нас причине принял версию стороны сотрудников полиции»,— уточнил адвокат и назвал оправдательный приговор необоснованным.

«Суд посчитал, что, раз его осудили за совершение преступления, значит, они действовали правомерно, и одно как бы исключает другое. Но мы с этим не согласны и будем обращаться в Саратовский областной суд с апелляционной жалобой»,— пояснил адвокат.

Марина Ковалева