«Силовые машины» подключаются к электрокарам

В Санкт-Петербурге заработала первая электрозарядная станция (ЭЗС) производства АО «Силовые машины». Новая ЭЗС установлена по адресу Лиговский проспект, 283А, на крытой парковке гипермаркета «Лента». Новая станция мощностью до 350 кВт является отечественной разработкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель подключает автомобиль к электрозарядной станции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Водитель подключает автомобиль к электрозарядной станции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Силовые машины» ввело в эксплуатацию зарядную станцию собственной разработки и производства для электромобилей, поддерживающую все современные стандарты и протоколы зарядки. На станции можно заряжать автомобили по европейскому разъему (CCS), японскому или американскому (CHAdeMO). Диапазон мощности ЭЗС — до 350 кВт. На открытии станции представители компании продемонстрировали скорость заряда на автомобиле Tesla, который заряжается с нуля до 100% за час. Сегодня производственные мощности «Силовых машин» готовы к запуску серийного производства различных модификаций ЭЗС в количестве до 1000 экземпляров в год, поделился генеральный конструктор «Силовых машин» Александр Ивановский.

Пока рынок электромобилей в регионе мизерный. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января этого года в Петербурге числилось 309 электромобилей, в Ленинградской области — 63. Всего же в стране насчитывается около 16 тыс. электроавтомобилей. При этом в городе в 2023 году, по оценкам ПАО «Россети Ленэнерго», которое выступает крупнейшим оператором ЭЗС в регионе, в общей сложности должно работать 95 зарядных станций.

Господин Ивановский пояснил: «Здесь сдерживающим фактором, по нашему мнению, является отсутствие инфраструктуры. То есть у нас в Санкт-Петербурге инфраструктура для зарядки электротранспорта не присутствует в большом количестве. И, преодолев этот фактор, мы сможем увеличить и спрос на сами автомобили».

Замдиректора по системам автоматики энергетических машин АО «Силовые машины» Никита Балашенко объяснил «Ъ-СПб», что за счет разработки компании получится кратно увеличить количество зарядных станций в городе. Так как уже сейчас компания ведет переговоры с крупнейшими операторами: «Ленэнерго», Zevs и Punkt E. Стоимость заряда машины при использовании новой ЭЗС будет зависеть от тарифа, установленного оператором. Так, сейчас на территории Петербурга действуют следующие цены: 15 рублей за 50 кВт•ч, 10 рублей за 22 кВт•ч.

Стоимость ЭЗС «Силовых машин» варьируется в зависимости от комплектации, потребностей клиента и может составлять от 1,3 до 3,2 млн рублей.

Автоэксперт Денис Гаврилов уточнил, что в настоящий момент Петербург не входит даже в топ-3 регионов по количеству зарядных станций. Лидерами выступают Москва и Подмосковье, далее идут южные регионы, Урал и Дальний Восток.

«Продажи электромобилей в стране растут, но при этом доля продажи среди всех автомобилей у этих машин составляет не более 1%. С учетом того, что заявляют производители марок "Москвич", Skywell, Evolute, то, возможно, доля продаж электрокаров в стране составит 3–4% — в зависимости от сценария развития авторынка. Поэтому потребность в инфраструктуре будет расти»,— пояснил эксперт.

Екатерина Рязанова