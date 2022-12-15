Центробанку задали ключевой вопрос

Депутаты и бизнес-объединения попросили Центробанк снизить ключевую ставку до 4%. Обращение подписали больше десятка организаций и направили его помощнику президента Максиму Орешкину. В документе сказано, что нынешние кредиты для бизнеса слишком дороги, поскольку средняя рентабельность предприятий не превышает 4%. Соответственно, такой постепенно должна стать ключевая ставка, о чем Орешкину следует попросить ЦБ. Заставить регулятор пересмотреть показатель невозможно, поскольку по Конституции он сохраняет независимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Есть ли шансы, что регулятор прислушается? Глава Гильдии ювелиров Эдуард Уткин, который подписал обращение, считает просьбу вполне объяснимой: «Проблема в том, что у нас в отрасли для изготовления продукции используются дорогостоящие материалы и сырье — драгоценные металлы и камни. А вот добавленная стоимость небольшая, поэтому у нас низкая рентабельность производства при высокой стоимости сырья, что предполагает кредитование.

И для нас весьма существенны эти ставки — банки предлагают от 14%. В цене готовой продукции стоимость сырья у нас составляет 80%, а 20% — это добавленная стоимость. За минусом расходов рентабельность не превышает где-то 9%».

Заседание по ключевой ставке совет директоров Центробанка проведет 16 декабря. В последний раз регулятор сохранил ее на уровне 7,5%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в сентябре объясняла, что пространство для снижения показателя сузилось. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев, впрочем, не уверен, что ставка в 4% даст бизнесу желаемый эффект:

«Конечно, никакого стремительного развития не будет, хоть до 4%, хоть до 2% опусти. Отсутствие быстрого, динамичного развития объясняется не тем, что у нас якобы высокая ключевая ставка.

Она и так почти в два раза ниже инфляции в годовом выражении. Это нонсенс. Когда неопределенность экономической ситуации чрезвычайно высока, когда неизвестно, будут покупать твою продукцию или нет, когда проблемы с инвестициями, для чего деньги по такой низкой ставке, если ты не знаешь, что будешь делать с этими товарами?

Я понимаю желание депутатов с помощью простого метода взять и все изменить по щелчку пальцев, но так не бывает. У бизнеса к тому же есть проблемы с конкуренцией, следовательно, стимула снижать стоимость нет. Вот была у нас ставка 20%, она снизилась почти в три раза. И что происходило с ценами? Они падали?»

Последний опрос Центробанка в преддверии заседания зафиксировал рост инфляционных ожиданий. На этом фоне консенсус участников рынка заключается в том, что ключевая ставка останется без изменений.

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Иван Якунин