Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отбытый срок оставил изъян

Экс-глава Милютинского района не смог добиться снятия судимости

Суд в Ростове отказал в снятии судимости бывшему главе администрации Милютинского района Алексею Королеву. В 2020 году он был приговорен к семи годам и четырем месяцам колонии за махинации с землей и получение крупной взятки. Позже суд сократил ему срок до трех лет и четырех месяцев колонии, зачтя при этом в срок время нахождения экс-чиновника в СИЗО и под домашним арестом. Защита Алексея Королева подала иск о снятии с него судимости в связи с отбытием наказания, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.

Алексей Королев отбыл наказание, но судимость осталась

Алексей Королев отбыл наказание, но судимость осталась

Фото: 1rnd.ru

Алексей Королев отбыл наказание, но судимость осталась

Фото: 1rnd.ru

Ростовский областной суд оставил без изменения решение Морозовского районного суда об отклонении иска о снятии судимости с бывшего главы администрации Милютинского района Алексея Королева. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Алексей Королев летом 2020 года был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки (ч. 2 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему было назначено семь лет и четыре месяца колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (более 2,4 млн руб.) и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на четыре года.

По версии следствия, осенью 2015 года Алексей Королев, занимая должность главы администрации района, способствовал незаконному изъятию земли у компании «Крестьянин» и ее последующей передаче в аренду «своим людям», которые в течение трех лет не платили за пользование участком. Образовавшуюся задолженность в сумме почти 900 тыс. руб. якобы по распоряжению главы района с неплательщиков не взыскивали.

Также следователи полагают, что Алексей Королев получил от председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Авангард» взятку за переоформление аренды другого земельного участка. Ее он якобы взял семенами ячменя и сафлора, общая стоимость которых составила 242 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в 2018 году и поступило в суд в начале июля 2019 года. Десять месяцев экс-глава района провел в СИЗО, позже ему изменили меру пресечения на домашний арест. В суде Алексей Королев настаивал на своей невиновности. После оглашения приговора он был взят под стражу.

Защита экс-чиновника не согласилась с приговором. По ее версии, «Крестьянин» не смог обеспечить рациональное использование земли и администрация расторгла договор с компанией по мировому соглашению. После этого договор на аренду участка был заключен с фермерским хозяйством, которое допустило просрочку платежей, однако в январе 2018 года вся задолженность была полностью погашена по требованию администрации.

По второму эпизоду обвинения защита поясняла, что у СПК «Авангард» было преимущественное право аренды, поэтому у него не было необходимости давать взятки. По словам адвоката, СПК «Авангард» действительно поставлял ячмень и сафлор, но не Королеву, а другим организациям.

В декабре 2020 года Ростовский областной суд переквалифицировал второй эпизод в деле с п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») на ч. 2 ст. 285 УК РФ («Превышение полномочий»). Наказание было смягчено до трех лет и четырех месяцев колонии.

При этом суд зачел в срок наказания Алексею Королеву время нахождения его под стражей и под домашним арестом. В итоге он был освобожден от наказания из-за фактического его отбытия в период содержания под стражей.

Адвокат Алексея Королева подал иск о снятии судимости с его подзащитного в связи с отбытием им наказания. Однако Морозовский районный суд отказал в удовлетворении этого требования. Ростовский областной суд, рассмотрев решение в апелляционном порядке, оставил его без изменения.

Кристина Федичкина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...