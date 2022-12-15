Отбытый срок оставил изъян

Суд в Ростове отказал в снятии судимости бывшему главе администрации Милютинского района Алексею Королеву. В 2020 году он был приговорен к семи годам и четырем месяцам колонии за махинации с землей и получение крупной взятки. Позже суд сократил ему срок до трех лет и четырех месяцев колонии, зачтя при этом в срок время нахождения экс-чиновника в СИЗО и под домашним арестом. Защита Алексея Королева подала иск о снятии с него судимости в связи с отбытием наказания, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Королев отбыл наказание, но судимость осталась

Фото: 1rnd.ru Алексей Королев отбыл наказание, но судимость осталась

Фото: 1rnd.ru

Ростовский областной суд оставил без изменения решение Морозовского районного суда об отклонении иска о снятии судимости с бывшего главы администрации Милютинского района Алексея Королева. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Алексей Королев летом 2020 года был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки (ч. 2 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему было назначено семь лет и четыре месяца колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (более 2,4 млн руб.) и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на четыре года.

По версии следствия, осенью 2015 года Алексей Королев, занимая должность главы администрации района, способствовал незаконному изъятию земли у компании «Крестьянин» и ее последующей передаче в аренду «своим людям», которые в течение трех лет не платили за пользование участком. Образовавшуюся задолженность в сумме почти 900 тыс. руб. якобы по распоряжению главы района с неплательщиков не взыскивали.

Также следователи полагают, что Алексей Королев получил от председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Авангард» взятку за переоформление аренды другого земельного участка. Ее он якобы взял семенами ячменя и сафлора, общая стоимость которых составила 242 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в 2018 году и поступило в суд в начале июля 2019 года. Десять месяцев экс-глава района провел в СИЗО, позже ему изменили меру пресечения на домашний арест. В суде Алексей Королев настаивал на своей невиновности. После оглашения приговора он был взят под стражу.

Защита экс-чиновника не согласилась с приговором. По ее версии, «Крестьянин» не смог обеспечить рациональное использование земли и администрация расторгла договор с компанией по мировому соглашению. После этого договор на аренду участка был заключен с фермерским хозяйством, которое допустило просрочку платежей, однако в январе 2018 года вся задолженность была полностью погашена по требованию администрации.

По второму эпизоду обвинения защита поясняла, что у СПК «Авангард» было преимущественное право аренды, поэтому у него не было необходимости давать взятки. По словам адвоката, СПК «Авангард» действительно поставлял ячмень и сафлор, но не Королеву, а другим организациям.

В декабре 2020 года Ростовский областной суд переквалифицировал второй эпизод в деле с п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») на ч. 2 ст. 285 УК РФ («Превышение полномочий»). Наказание было смягчено до трех лет и четырех месяцев колонии.

При этом суд зачел в срок наказания Алексею Королеву время нахождения его под стражей и под домашним арестом. В итоге он был освобожден от наказания из-за фактического его отбытия в период содержания под стражей.

Адвокат Алексея Королева подал иск о снятии судимости с его подзащитного в связи с отбытием им наказания. Однако Морозовский районный суд отказал в удовлетворении этого требования. Ростовский областной суд, рассмотрев решение в апелляционном порядке, оставил его без изменения.

Кристина Федичкина