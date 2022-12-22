Возрождение атома

Глобальный энергетический кризис, спровоцированный боевыми действиями на Украине, сделал реальностью новый атомный ренессанс. В следующем десятилетии в мире будет строиться в среднем по 30 ГВт новых АЭС, знаменуя «триумфальное возрождение атомной отрасли», говорится в свежем обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Мир сделал окончательный выбор в пользу более чистой и экономически предсказуемой энергетики, полагают в МЭА, считая АЭС неотъемлемой частью энергетического перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Триумфальное возрождение

На фоне всплеска цен на ископаемое топливо из-за боевых действий на Украине мир вновь задумался о возрождении атомной генерации, следует из отчета МЭА World Energy Outlook. В базовом сценарии «Нулевые выбросы к 2050 году» (Net Zero Emissions by 2050) установленная мощность АЭС в мире за ближайшие 30 лет вырастет более чем вдвое от текущих значений, достигнув 871 ГВт. В 2030-х в среднем ежегодно будут запускаться 30 ГВт новых АЭС, что станет «триумфальным возрождением атомной отрасли» и ядерных технологий, пишут аналитики. Впрочем, доля выработки атомной генерации в этом сценарии упадет с текущих 10% до 8% в 2050 году, поскольку глобальный спрос и производство электроэнергии будут быстро увеличиваться.

Но есть и более оптимистичный сценарий, основанный на уже принятых решениях государств: в этом прогнозе мировое производство атомной энергии увеличится к 2050 году на 54%, сохранив свою долю в 10% в общем объеме производства электроэнергии. В этом случае к 2030-му более чем в 30 странах должно быть построено 420 ГВт новых реакторов.

Евросоюз и США, очевидно, окончательно потеряют свои лидерские позиции по доле атомной энергетике в мировом энергобалансе. Атомные станции стран ЕС и США займут лишь около 40% от общей атомной выработки. Европа и США делают ставку на ветряки и солнечные панели: эти виды генерации будут производить почти в четыре раза больше электроэнергии, чем АЭС.

Безусловным лидером по объему АЭС, согласно прогнозу МЭА, станет Азиатско-Тихоокеанский регион, где доля атомной выработки превысит 50% от общего производства всех АЭС в мире. В этом нет ничего удивительного: последние годы именно в Китае развернута самая масштабная атомная стройка. Мощность китайских АЭС превышает 52 ГВт, на данный момент еще 18 блоков находятся в стадии строительства. Китайские специалисты, ранее не имевшие собственных атомных технологий, научились строить один блок примерно за пять-шесть лет.

Вторая волна

БОльшая часть мировой атомной генерации была построена в 1970-х годах во времена энергетического кризиса на фоне удорожания нефти: Западная Европа, США и другие страны решили перейти на энергию АЭС, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Ежегодно в мире начинали строить сразу 20–40 новых реакторов, а в целом за десятилетие запустили 125 ГВт новых атомных энергомощностей. Но массовая стройка завершилась относительно быстро — весной 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС.

Первая волна атомного ренессанса началась в 2000-х: в мире вновь заговорили о новых стройках, страны объявляли о масштабных атомных проектах, а цены на уран достигали рекордных значений на ожиданиях растущего спроса. Планы так и не осуществились: в марте 2011 года после аварии на японской АЭС «Фукусима» многие страны остановили стройки, стали менять системы безопасности уже строящихся АЭС, а цены на уран упали до исторических минимумов.

В текущем году на фоне энергетического дефицита во многих странах атомная генерация вновь оказалась в центре внимания. Развитые страны, включая Германию и США, объявили о продлении срока службы своих реакторов в качестве ответной меры на энергетический кризис. Часть стран, в том числе Япония, Франция и Великобритания, объявили о желании вновь инвестировать в строительство новых атомных станций.

Западные страны, некогда считавшиеся лидерами в атомных разработках, не могут похвастаться масштабными проектами. За последние 20 лет в Западной Европе запустили только один атомный энергоблок — «Олкилуото-3» в Финляндии — и тут же отключили из-за повреждения насосов питательной воды. В США также постоянно откладывается запуск блоков на АЭС «Вогтль» по проекту Westinghouse.

Для запуска строительства АЭС в регионе европейским концернам придется вступать в кооперацию для возрождения своих компетенций, поскольку ни одна компания в регионе не имеет возможности строить АЭС «под ключ». Потребуется много времени и большой объем инвестиций для новых разработок: президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что к 2035 году в стране планируют запустить реакторы нового поколения, хотя средства еще не выделены. Пока же ЕС и США идут по пути продления сроков работы старых станций, средний возраст которых 40 лет.

Сейчас главный поставщик коммерческих ядерных реакторов в мире — Россия, признает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером, но утратила лидерство»,— заявил он в октябре текущего года. «Росатом» занимает 80% рынка строительства АЭС: российская госкорпорация строит блоки по собственным проектам в Китае, Турции, Египте, Бангладеш. У Китая и Южной Кореи, которые не останавливали стройки АЭС внутри страны, есть лишь несколько проектов АЭС за рубежом на собственных реакторах.

Урановый бум

О новом атомном ренессансе может свидетельствовать и ценовая конъюнктура. Спотовые цены на закись-окись урана (U3O8) в ноябре составили около $50 за фунт — такой же уровень цены был в 2011 году до катастрофы в Японии. Спотовая стоимость услуг по конверсии урана (преобразование урана в UF6) достигла рекордных значений за всю историю наблюдений — $40 за 1 кг, следует из данных консалтинговой компании UxC. Не останавливается и рост цен на услуги по обогащению: с начала года она увеличилась более чем вдвое, превысив к концу ноября $120 за единицу работы разделения (ЕРР).

Причина роста цен — стремление западных операторов АЭС отказаться от поставок из России, следует из отчета французского производителя топлива Orano. Россия занимает до 20% в объеме импорта закиси-окиси урана в США и ЕС, а также закрывает почти треть годового спроса на услуги по конверсии и обогащению урана.

При таком уровне цен добыча урана становится выгодной, поэтому можно ожидать открытия новых рудников в мире. Намного сложнее ситуация с расширением заводов для конверсии и обогащения урана: для этого потребуются годы и большие инвестиции. Пока основные поставщики услуг URENCO, Cameco и Orano говорят, что готовы инвестировать в предприятия при условии долгосрочных контрактов с операторами АЭС. Французская Orano при этом объявила, что думает о расширении своей обогатительной фабрики на 50%, до 11 млн ЕРР в год.

Прирост малых мощностей

Новый всплеск интереса к атомной энергетике уже привел к развитию технологий малых модульных реакторов, пишут аналитики МЭА. Малые АЭС мощностью менее 300 МВт стоят дешевле традиционных гигаваттных блоков и строятся быстрее. Пока АЭС средней мощности работает только в России — плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» на 70 МВт. В прошлом году в Китае началось строительство Linglong One на 125 МВт.

Остальные страны пока говорят только о разработках: американская NuScale, канадская OPG, британская Rolls-Royce рассчитывают запустить свои первые установки ближе к 2030 году. В базовом сценарии МЭА малые реакторы появятся на рынке примерно в 2035 году, поскольку потребуется запустить несколько демонстрационных устройств для тестирования. Развитие этого рынка потребует господдержки, отмечают аналитики агентства.

Атомная база

В среднесрочной перспективе сценарий, при котором АЭС будут играть роль базовой генерации на фоне повышения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире, «максимально реалистичен», говорит аналитик компании «Выгон Консалтинг» Алексей Мартынушкин. В соответствии с «зеленой» таксономией Евросоюза АЭС теперь относят также к безуглеродной энергетике, напоминает он. «Важно учитывать, что в последние десять лет среднемировой показатель LCOE (одноставочная цена выработки за жизненный цикл) АЭС увеличивался за счет удорожания систем безопасности и роста стоимости строительно-монтажных работ,— предупреждает он.— При этом в долгосрочной перспективе прогнозируется снижение стоимости различных низкоуглеродных технологий, например систем накопления электроэнергии, в том числе водородных. Со временем они смогут играть роль системного накопителя энергии на энергорынках с большой долей ВИЭ. Синергия водородных накопителей, атомных станций и ВИЭ в перспективе позволит максимально эффективно обеспечивать баланс производства и потребления электроэнергии».

Впрочем, очевидной доминирующей составляющей мирового энергобаланса станут ВИЭ. По прогнозам международных агентств, к 2030 году установленная мощность ВИЭ в мире превысит 5 ТВт, что позволит обеспечить почти половину мирового потреблении электроэнергии, говорит Алексей Мартынушкин. Наиболее масштабные инвестиции в ВИЭ ожидаются в Китае, США, ЕС, серьезные стройки ожидаются также в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Исходя из национальных энергетических планов, в Европе и странах Азии к 2030 году прирост установленной мощности ВИЭ составит по 1 тыс. ГВт, оценивает Алексей Мартынушкин. БОльшая часть азиатского прироста придется на Китай и Индию, где планируется построить более 600 ГВт и 300 ГВт соответственно. Масштабное развитие ВИЭ запланировано в Бразилии и ЮАР: за следующие восемь лет там введут 50 и 30 ГВт.

Алина Грин