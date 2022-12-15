Дело экс-судьи Белореченского района о мошенничестве передали в суд

Материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении бывшей судьи, исполняющей обязанности председателя Белореченского районного суда, Ирины Дадаш передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в апреле 2019 года злоумышленница под предлогом юридической помощи фигурантам одного из уголовных дел получила от их родственников $560 тыс. (36 млн руб.). В ведомстве отметили, что судья не могла повлиять на ход расследования и не собиралась совершать действия в интересах фигурантов. Вместо этого она похитила деньги и распорядилась средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении Ирины Дадаш по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в августе 2020 года по решению высшей квалификационной коллегии судей Краснодарского края. В марте того же года ее лишили полномочий судьи. На имущество фигурантки уголовного дела наложили арест. Злоумышленницу заключили под стражу.

Анастасия Донскова

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